キース・ヘリングのラディアント・ベイビーがスタチューに！

アーティストのキース・ヘリングの代表作の1つ「Radiant Baby(ラディアント・ベイビー=光り輝く赤ん坊)」のスタチューがメディコム・トイから発売となる。

キース・ヘリングはアメリカ出身の現代アーティスト。ストリートアートやグラフィティの分野でも活躍した。力強く太い大胆な線と鮮やかな色彩が特徴。

ラディアント・ベイビーは彼の代表作の1つである。

メディコム・トイではキース・ヘリングの作品を立体化したり、クマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK(ベアブリック)として展開している。

ラディアント/ベイビーも、「MINI VCD KEITH HARING」「MINI VCD KEITH HARING #2」で2回計4色、「Radiant Baby STATUE WHITE Ver.」で1回、立体化されている。

(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

Radiant Baby STATUE ORIGINAL Ver.

発売元:メディコム・トイ

5万2800円(税込)

2022年9月発売予定

キース・ヘリングの作品を立体化したスタチュー。全長約40センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003、MEDICOM TOY PLUS:03-3479-5555

メディコム・トイではキース・ヘリング以外にも様々なアーティスト作品の立体化アイテムや、アーティストとコラボしたアイテムを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) Javier Calleja

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Javier Calleja WATCH CASE

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(税込)

2022年9月発売予定

アーティストのハビア・カジェハによる、ベアブリックの頭部型腕時計ケース。全高約12センチ。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

MISTER

発売元:メディコム・トイ

8580円(税込)

2022年9月発売予定

アーティストのSHINKNOWNSUKE(シンノスケ)が生み出したMISTER(ミスター)のプラッシュ(ぬいぐるみ)。全高約38センチ。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

ANDY WARHOL バナナプラッシュ "最後の晩餐" 36インチ

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年9月先行発売予定

アーティストのアンディ・ウォーホルの作品「バナナ」と「最後の晩餐」を組み合わせたプラッシュ。全長約90センチ。

「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」展にて先行発売予定(会場への入場は入場チケットが必要)。

会場での先行発売後、メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売。

展覧会の詳細は「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」HPにて。

アンディ・ウォーホルはキース・ヘリングと親交があったアーティスト。また同じくアーティストのジャン=ミシェル・バスキアとも交流があり、コラボ作品も残している。

メディコム・トイではこの3人の関連アイテムを数多く発売している。特に面白いのは、本人たちをモデルにしたソフビフィギュア(VCD)であろう。

気になった方は公式サイトでご確認を。

>>>メディコム・トイのアート系新作の画像を全部見る(画像4点)

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。