『T2』T-800のラストバトルをアクションフィギュアで再現！

映画『ターミネーター2』に登場したT-800のダメージバージョンがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)で再現された。

『ターミネーター2』は1991年の特撮映画。人気作『ターミネーター』の続編で、前作では悪役だったサイボーグ(日本人の感覚ではアンドロイドの方に近い)T-800が、善玉となって活躍する。

ちなみにMAFEXでは『ターミネーター』版T-800が2022年11月に発売予定であるが、『ターミネーター2』版はこのダメージバージョンが最初に情報公開された形になっている。

Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved. (C)2022 STUDIOCANAL S.A.S. (R) All Rights Reserved.

MAFEX T-800 (T2: BATTLE DAMAGE Ver.)

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2023年8月発売予定

『ターミネーター2』より映画終盤のT-800をアクションフィギュア化。全高約16センチ。

右側スケルトンが露出した印象的な頭部が付属。ボディ各部に激しいバトルにより損傷した部位をリアルに再現している。各種武器及び、ラストシーンで印象的な「サムズアップ」パーツも付属する。

MAFEXは特撮映画、アメコミなどのキャラクターを数多くラインナップしている。

ここではその新製品情報をお届けしよう。

ROBOCOP TM & (C) 1987-2022 Orion Pictures Corp.

MAFEX ROBOCOP MURPHY HEAD DAMAGE Ver.

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2023年6月発売予定

映画『ロボコップ』の主人公ロボコップが、終盤、全身にダメージを負った状態をアクションフィギュアで再現。頭部は改造前の警官マーフィーの素顔がむき出しになっている。全高約16センチ。

特徴的な表情、メカ後頭部を完全再現。新規造形のアーマーは各所に痛々しいダメージを再現。パーツ差し換えで、太ももから銃を取り出すアクションが再現可能。発砲エフェクトパーツも付属する。

また「ベビーフード」「コブラ砲」が新規造形で付属する。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX SPIDER-MAN BLACK COSTUME (COMIC Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年9月発売予定

マーベルヒーローの代表格、スパイダーマンのアクションフィギュア。コミックの「シークレット・ウォーズ」というクロスオーバー(複数作品のヒーローが共闘する企画)の中で登場したブラックコスチューム姿を再現している。全高約15.5センチ。

頭部3種、ウェブパーツ、蜘蛛糸リュックパーツ付属。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX IRON MAN (COMIC Ver.)

発売元:メディコム・トイ

1万4080円(税込)

2022年9月発売予定

マーベルヒーローの1人、コミック版のアイアンマンをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

マスク部分は交換可能な2種類が付属。またマスク裏のパーツを交換して、目の部分から人間の目が見えていない状態と、見えている状態を再現可能。さらにトニー・スタークの素顔も付属しており、組み合わせにより5種類の頭部を再現できる。

各種エフェクトパーツ、ローラーダッシュパーツ、キャノンも付属する。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX CAPTAIN MARVEL (Endgame Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年9月発売予定

映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』に登場したキャプテン・マーベルをアクションフィギュアで再現。全高約15センチ。

頭部は2種。各種エフェクトパーツも豊富に付属する。

今回はアメリカ特撮映画のサイボーグ系キャラがダメージバージョンで揃い踏みする形となった。いずれも1980~90年代のSF映画を代表する、当時はもちろん現在でも非常に人気が高いキャラだ。

ロボコップとターミネーターは映画の中では共演していないが、過去には対決するアメコミも存在した。また近年では格闘ゲーム『モータルコンバット11』に両者が登場しており、対決も可能だ。

<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。