ミニオンズのスチュアートとケビンがメッキ仕様のベアブリックに！

大ヒットとなった映画『ミニオンズ フィーバー』から、スチュアートとケビンがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場。今回は光り輝くメッキ仕様になっている。

ミニオンズはアニメ映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズに登場する黄色く小さい謎の生物。集団で行動し、悪党に仕えることを喜びとしている。

以前『怪盗グルーのミニオン大脱走』版のスチュアートとケビンが通常彩色でベアブリック化されている。また『ミニオンズ フィーバー』のオットーのベアブリックは2022年発売予定で情報が公開されている。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

Minions: Rise of Gru (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK STUART Chrome Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年3月発売・発送予定

映画『ミニオンズ フィーバー』に登場する一つ目のミニオン、スチュアートをメッキ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

Minions: Rise of Gru (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK KEVIN Chrome Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年3月発売・発送予定

映画『ミニオンズ フィーバー』にからリーダー的存在のミニオン、ケビンをメッキ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

メディコム・トイではミニオンズ以外にもも数多くのキャラクターやアート作品、アーティストや企業とコラボしたベアブリックを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2022 MARVEL (C) 2022 SPA & CPII

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SPIDER-MAN (Miles Morales) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月発売予定

映画『スパイダーマン:スパイダーバース』の主人公、マイルス・モラレスが変身したスパイダーマンをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) 2022 MARVEL (C) 2022 SPA & CPII

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SPIDER-GWEN 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月発売予定

『スパイダーマン:スパイダーバース』でマイルスを助けるスパイダー・グウェンもベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) TOMY 「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK NEMESIS PRIME 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)

2023年3月発売・発送予定

『トランスフォーマー』(TF)シリーズに登場するネメシスプライムをベアブリックで再現。非変形。

ネメシスプライムは、正義のTFオートボットの総司令官オプティマスプライムそっくりの姿をした悪のTF。誕生の経緯や設定は各パラレルワールドごとに異なる。元のTF玩具ではネメシスプライムとは別にオプティマスの日本版であるコンボイのブラックバージョンも存在し、カラーリングもよく似ているが、肩のマークがオートボットか悪のディセプティコンかで見分けられる。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Disney

BE@RBRICK MICKEY MOUSE "The Band Concert" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年3月発売・発送予定

アニメ『ミッキーの大演奏会』のミッキーマウスがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

ROBOCOP TM & (C) 1987-2022 Orion Pictures Corp.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ROBOCOP MURPHY HEAD Ver. 100% & 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万680円(左2点)、12万9800円(右)(共に税込)

2023年3月発売・発送予定

映画『ロボコップ』から、主人公ロボコップが元の人間マーフィーの素顔を現した状態をベアブリック化。作品終盤の、全身にダメージを受けた状態を再現している。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

TM&(C)2022 WWE All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 中邑真輔 400%、BE@RBRICK AJ Styles 400%

発売元:メディコム・トイ

各1万4300円(税込)

2023年3月発売・発送予定

プロレスラー中邑真輔とAJ Styles(AJスタイルズ)のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 金運 金メッキ 1000%

発売元:不二家

8万3600円(税込)

2022年9月発売予定

招き猫に扮した不二家のペコちゃんのベアブリックの新作。前回紹介した100% & 400%バージョンが1000%でも登場。目もキラキラだ。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10~17時)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Buddy Lee 100% & 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左)、6万8200円(右)(共に税込)

2023年3月発売・発送予定

ジーンズメーカーLee(リー)が販促用に作っていた人形バディ・リーがベアブリックになった。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

次のページにもアイテムあり!

>>>ベアブリック新作の画像を全部見る(画像29点)

(C) 2022 The Trustees of the British Museum

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

The British Museum BE@RBRICK KITAGAWA UTAMARO "Tōji zensei bijin-zoroi" 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年9月発売予定

ロンドン大英博物館とのプロジェクトの新作。モチーフは所蔵されている喜多川歌麿の傑作「當時全盛美人揃」。そのシリーズの中から6作をピックアップしてプリントしたベアブリック。7月に発売となったアイテムの1000%版だ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量委限定発売、なくなり次第終了。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

(C) Van Gogh Museum(R)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK × Van Gogh Museum(R) Van Gogh "Almond Blossom" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年1月発売・発送予定

フィンセント・ファン・ゴッホの名画「花咲くアーモンドの木の枝」を全身にプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK JEAN-MICHEL BASQUIAT "King Pleasure" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(左2点)、9万6800円(右)(共に税込)

2022年9月発売予定

アーティストのジャン=ミシェル・バスキアの展覧会「キング・プレジャー」をモチーフとしたベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量委限定発売、なくなり次第終了。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

(C) KASING LUNG / HOW2WORK

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK KASING LUNG 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

2万5300円(税込)

2022年9月発売予定

アーティストのカシン・ローンの作品をプリントしたベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量委限定発売、なくなり次第終了。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

※超合金はバンダイの登録商標です。

(C) Pollock-Krasner House/ Stony Brook Foundation

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

超合金 MY FIRST BE@RBRICK B@BY Jackson Pollock Studio ver.

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

発売元:メディコム・トイ

1万6280円(税込)

2022年9月発売予定

ジャクソン・ポロック・スタジオのデザインを使用したベアブリック。頭・腰・手足は金属製、胴体はクリア成型でビーズ入り。全高約14.5センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)MEDICOM TOY PLUS:03-3479-5555

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ANDY WARHOL "最後の晩餐" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月先行発売予定

アーティストのアンディ・ウォーホルの作品をプリントしたベアブリック。

「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」展にて先行発売予定。HPでの事前抽選後、「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」展会場にて決済の上、商品お渡し。1000%は発送手配(会場への入場は入場チケットが必要)。詳細は「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」展HP(https://www.andywarholkyoto.jp/)にて発表。

会場での先行発売後、メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売。

(問)アンディ・ウォーホル・キョウト:info@andywarholkyoto.jp

(C) Chocomoo

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Chocomoo 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2023年1月発売・発送予定

イラストレーターのチョコムーの作品をプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

※超合金はバンダイの登録商標です。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

超合金 BE@RBRICK Andy Warhol × JEAN-MICHEL BASQUIAT

発売元:メディコム・トイ

1万6280円(税込)

2022年9月発売予定

アンディ・ウォーホルとジャン=ミシェル・バスキアのコラボ作品をプリントした超合金ベアブリック。内部パーツ以外は金属製。全高約14.5センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売。

(問)アンディ・ウォーホル・キョウト:info@andywarholkyoto.jp

(C) STASH

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK STASH "MEDICOM TOY" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2023年3月発売・発送予定

「MEDICOM TOY EXHIBITION '22」で発表されたアイテム。アーティストのSTASHによる、メディコム・トイ自体をモチーフにしたベアブリックだ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

今回は3ページ!

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK FDMTL 2022 1000%

販売元:フリークワークス

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年9月発売予定

ファッションブランドFDMTL(ファンダメンタル)のベアブリック。前回掲載の100% & 400%に続いて1000%が登場。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA及びFDMTL取扱い各店舗、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003、FDMTL TOKYO:03-6721-6561

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos x COOGI 100% & 400%

販売元:フットロッカーアトモスジャパン

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年9月発売予定

スニーカーショップatmos(アトモス)とファッションブランドCOOGI(クージー)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

ECCO BE@RBRICK 100%

配布元:メディコム・トイ

ノベルティ

2022年8月末展開予定

シューズメーカーECCO(エコー)のベアブリック。

シューズまたはバッグを税込3万3000円以上購入した方に店頭にてプレゼント。ECCO直営店全16店舗、他一部店舗にて展開。なくなり次第終了。

(問)エコー・ジャパン カスタマーサービス:0120-974-010

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK LFYT × STASH 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年9月発売予定

ファッションブランドLafayette(ラファイエット)とアーティストのスタッシュのコラボベアブリック。

Lafayette正規取扱い店舗及び、オンラインストア(www.lafayettecrew.jp)、メディコム・トイ直営各店舗、MCT TOKYOにて発売。

(問)ラファイエット:0466-47-3710、online@lafayettecrew.com

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. Pause≒Play 2022 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、5万5000円(右)(共に税込)

発売中

ファッションブランドTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.のベアブリック。

2022SS Collection 「Pause≒Play」ランウェイショーでの印象的なペーパーマスクと胸に写真家Joseph Szaboの作品を使用したグラフィックをデザインに落とし込んでいる。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.直営店舗及びメディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) Hajime Sorayama

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SORAYAMA × 2G PINK GOLD Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万8200円(右)(共に税込)

2022年9月発売予定

アーティスト空山基がデザインした2Gのロゴを背中に配したベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 千万両 金 × 開運 銀 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2022年9月発売予定

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。金と銀が半々のデザインになっており、よく見ると顔も左右で異なる。また小判の文字も半々だ。

(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ:03-3622-6000

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 開運 銀 × 千万両 金 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2022年9月発売予定

上の招き猫ベアブリック(千万両 金 × 開運 銀)の左右逆バージョン。店頭ではお間違いのないよう、よくご確認を!

(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ:03-3622-6000

NY@BRICK TM & (C) 2016-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

NY@BRICK カリモク Antique Furniture Model 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2022年9月発売予定

ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新作。アンティークの木製家具をイメージし、木製家具の老舗カリモクの熟練した職人のハンドメイドで1品ずつ仕上げられた究極の逸品。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて発売。

(問)MEDICOM TOY PLUS:03-3479-5555

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK グリーティング 結婚 PLUS 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年9月発売予定

お祝いなどを想定した「BE@RBRICK グリーティング」シリーズの新作。新郎新婦のセット。ベアブリックには珍しく、新婦のドレスやブーケに布製の追加パーツが使われている。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売。

(問)MEDICOM TOY PLUS:03-3479-5555

「BE@RBRICK グリーティング」シリーズの中でも「結婚」は人気が高く、いくつも新バージョンが登場している。

これまでの最大サイズは400%であったが、結婚式で文字通りグリーティング(この場合、お出迎えの意)として受け付けに置かれるなどの需要があり、「より目立つ、さらに大きいサイズが欲しい」という要望があったという。今回の1000%はその声に応えての発売とのことだ。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。