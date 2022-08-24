TVアニメ「リコリス・リコイル」のPV第3弾と、新たなキービジュアルが公開された。
TOKYO MXほかで放送されている「リコリス・リコイル」は、犯罪を未然に防ぐ秘密組織の支部・喫茶リコリコを舞台に、そこで働くエージェントの少女・錦木千束と井ノ上たきならを描く物語。PV第3弾には「物語は最終章へ──」という言葉が。またビジュアルには背中合わせに立つ千束とたきな、「ふたりの時間、選びとる未来。」というコピーが収められている。
TVアニメ「リコリス・リコイル」
放送情報
TOKYO MX：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
とちぎテレビ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
群馬テレビ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
ABCテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日26:14～
メ～テレ：2022年7月7日（木）より毎週木曜日26:15～
AT-X：2022年7月4日（月）より毎週月曜日22:00～
配信情報
ABEMA：2022年7月2日（土）より毎週土曜日23:30～
GYAO! / ニコニコ生放送 / ニコニコチャンネル / Amazon Prime Video / Netflix / dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / U-NEXT / アニメ放題 / バンダイチャンネル / Hulu / J:COMオンデマンド / TELASA / milplus / auスマートパスプレミアム / FOD / WOWOWオンデマンド / ひかりTV / Video Market / music.jp / GYAO!ストア：2022年7月5日（火）12時以降順次配信開始
スタッフ
原作：Spider Lily
監督：足立慎吾
ストーリー原案：アサウラ
キャラクターデザイン：いみぎむる
副監督：丸山裕介
サブキャラクターデザイン：山本由美子
総作画監督：山本由美子、鈴木豪、竹内由香里、晶貴孝二
メインアニメーター：沢田犬二
プロップデザイン：朱原デーナ
美術監督：岡本穂高、池田真依子
美術設定：六七質
色彩設計：佐々木梓
CGディレクター：森岡俊宇
撮影監督：青嶋俊明
編集：須藤瞳
音響監督：吉田光平
音楽：睦月周平
制作：A-1 Pictures
キャスト
錦木千束：安済知佳
井ノ上たきな：若山詩音
中原ミズキ：小清水亜美
クルミ：久野美咲
ミカ：さかき孝輔
(c)Spider Lily／アニプレックス・ABC アニメーション・BS11