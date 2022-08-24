永野芽郁、奈緒、タナダユキ監督らが23日、映画『マイ・ブロークン・マリコ』完成報告試写会に登場。映画の見どころや、撮影秘話を語った。
映画『マイ・ブロークン・マリコ』
9月30日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開
配給：ハピネットファントム・スタジオ／KADOKAWA
©︎2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会
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