お笑いコンビ・かまいたち、藤崎マーケットが21日、千葉・幕張メッセで開催中の日本最大級のお笑いフェス「LIVE STAND 22-23 TOKYO」に出演し、報道陣の取材に応じた。
（記事＆写真）
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https://news.mynavi.jp/article/20220821-2430975/
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