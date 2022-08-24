ブラッド・ピット、アーロン・テイラー＝ジョンソン、デヴィッド・リーチ監督、プロデューサーのケリー・マコーミックらが22日、映画『ブレット・トレイン』厄除けイベントに登場した。
映画『ブレット・トレイン』
9月1日（木）全国の映画館で公開
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