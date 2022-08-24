お笑いコンビ・南海キャンディーズとNON STYLEが19日、千葉・幕張メッセで開幕した日本最大級のお笑いフェス「LIVE STAND 22-23 TOKYO」のオープニングステージに出演後、報道陣の取材に応じた。
山里亮太は、10日深夜放送のTBSラジオ『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』で、妻で女優の蒼井優が第1子となる女児を出産したと報告したばかり。第1子誕生後初の公の場となった。
（記事＆写真）
📸ノンスタ井上、南キャン山里に宣言! 第1子女児を「65歳で迎えに行く」
https://news.mynavi.jp/article/20220819-2429401/
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🎬南キャン・山里亮太＆蒼井優の大爆笑と涙の結婚会見! “キューピッド”しずちゃん「真面目に頑張っていれば、良いことってあんねんな」
https://youtu.be/3sMkAZGqF94
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