BiSとGANG PARADEによるツーマンライブ「HELL!! CLASH!! BREAK!!」が、本日8月23日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催された。

2017年に前体制にあたる第2期BiSとギャンパレが行ったツーマンライブツアー「HELL!! CLASH!! BREAK!! TOUR」を彷彿とさせる公演名を冠したこのライブイベント。両組とも現体制ではそれぞれ初めてのツーマンライブだ。

先攻を務めたGANG PARADEは、キラーチューン「Plastic 2 Mercy」を1曲目に投下し、冒頭からアクセル全開。ステージとフロアに開始早々で一体感を生み出し、「Happy Lucky Kirakira Lucky」「シグナル」と新旧のアップリフティングな楽曲を畳みかけた。挨拶ではヤママチミキが「『HELL!! CLASH!! BREAK!!』お越しくださりありがとうございます! 2週間くらい前にGANG PARADE、BiS、豆柴の大群でツアーをして、BiSと競演して、BiSの音楽やメンバーをもっと好きになる機会になりました。研究員(BiSファンの呼称)の熱量もすごかったし、今日という日を楽しみにしてきました! 私たちは13人いて、身長も髪型もびっくりするくらいバラバラです。13人そろったときの圧とか、13種類の歌声、フォーメーションの複雑さ、ギャンパレにしかないものを全力で届けていきます! 今日はツーマンライブなんですが、私たちのライブでお腹いっぱいになっちゃうー!ってくらいの楽しくてたまらない空間を、遊び人(GANG PARADEファンの呼称)、研究員と作っていけたらと思います!」と元気よく話した。

ギャンパレはメロコアチューン「BREAKING THE ROAD」で再びフロアを熱くさせ、13人という大所帯ならではのダイナミックなダンス、フォーメーションを披露。「sugar」ではミラーボールに光が乱反射し、美しい形式が広がった。キラ・メイは「一緒にライブを作ってくれてありがとうございます! 遊び人、ギャンパレ、研究員、BiSとまたライブができたらうれしいです!」と観客とともに作り上げるライブ空間を楽しんでいる様子。「皆さんへ、私たちから最大級の愛を込めて」というキラ・メイの言葉に続いて、ギャンパレはハートをモチーフにしたさまざまな振りが繰り出されるエモーショナルな楽曲「らびゅ」で感動的な雰囲気を生み出しつつ、2019年発表のメジャーデビュー曲「ブランニューパレード」、今年1月の再始動を飾った「PARADE GOES ON」をパフォーマンス。最後までパッションあふれるにぎやかなライブを展開した。

そして後攻のBiSが登場。去る8月21日に香川で行われた「MONSTER baSH 2022」に出演した際、イトー・ムセンシティ部がライブ中に倒れて退場するというアクシデントに見舞われた彼女たちだったが、イトーは無事に復活し、4人でこのツーマンライブのステージに臨んだ。 BiSはライブ定番曲「STUPiD」でライブの口火を切り、ギャンパレに負けじと熱い感情をほとばしらせる。「テレフォン」「FOR ME」でエッジの効いた歌声を響かせたあと、MCでは8月6日の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2022 supported by にしたんクリニック」で電撃復帰を果たしたトギーが「(GANG PARADEの)ミキさんがさっき、ギャンパレだけで満足してほしいなって言ってたんですけど、まだまだ足りないですよね? 遊び人も研究員もまだまだ足りないだろー!」とオーディエンスを煽った。

愛をテーマにしたパンキッシュなポップチューン「LOVE」に続いては、「BASKET BOX」「DA DA DA DANCE SONG」と勢いのあるロックチューンを連投。ダークかつミステリアスな質感の「DEAD or A LiME」で鋭い眼光を光らせていたBiSは、「つよがりさん」や「this is not a love song」、そして代表曲である「BiS-どうやらゾンビのおでまし-」とドラマチックな曲を畳みかけていく。最後は「もう終わり?? 足りないよ。。」という歌詞がエンディングにぴったりな楽曲「CURTAiN CALL」でフィニッシュ。WACK所属アーティスト2組による気迫がみなぎる競演は大盛り上がりで幕を閉じた。

「HELL!! CLASH!! BREAK!!」2022年8月23日 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)セットリスト

GANG PARADE

01. Plastic 2 Mercy

02. Happy Lucky Kirakira Lucky

03. シグナル

04. BREAKING THE ROAD

05. イミナイウタ

06. GANG PARADE

07. sugar

08. らびゅ

09. ブランニューパレード

10. PARADE GOES ON

BiS

01. STUPiD

02. テレフォン

03. FOR ME

04. LOVE

05. BASKET BOX

06. DA DA DA DANCE SONG

07. DEAD or A LiME

08. つよがりさん

09. this is not a love song

10. BiS-どうやらゾンビのおでまし-

11. CURTAiN CALL