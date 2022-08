『トムとジェリー』のヘンテコかわいいポーチ＆バッグ！

パンに挟まれちゃったジェリーや金庫につぶされたトムなど、大きな話題を呼んでいる『トムとジェリー』のヘンテコかわいい「FUNNY ART」シリーズが登場! ポーチやバッグが付いてくる公式ブック全5種が2022年8月下旬に発売となる。

『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開された、今尚愛される作品だ。

そんなアニメ『トムとジェリー』の劇中で登場するへんてこな姿が「ファニーアート」として多くグッズ化もされ、あらゆる場面で人気を博している。

8月下旬に発売となる公式ブックでは、「パンに挟まれちゃったジェリー」をデザインしたポーチのほか、それぞれトムver.とジェリーver.の2種ずつを展開する「ポーチ」と「2WAYトートバッグ」が登場。これら5つのアイテムは、どれもアニメのワンシーンから飛び出したような愛らしい仕上がり!

「パンに挟まれちゃったジェリー」のポーチは、本物のパンのようなふんわりやさしい触り心地で、ジェリーの表情がとってもキュート。しかも内側にはぺしゃんこになったジェリーの体がちゃんとプリントされている。

手ごろなサイズ感とダブルジップで使いやすい! コスメやアクセサリー、お菓子など、あなたは何を挟む?

トムver.とジェリーver.の2種ずつを展開するポーチは、ふわふわな手触りとあどけない表情に癒やされる!

どちらも絶妙なサイズ感で便利な内ポケットも付いていて、小物の持ち運びにぴったり。ボールチェーンも付属しているので、バッグに付けて一緒にお出かけしたり、インテリアとしてお部屋に飾ったり、アイデア次第でいろいろな使い方が楽しめる。

そしてこちらもトムver.とジェリーver.の2種ずつを展開する2WAYトートバッグは、「金庫につぶされたトム」と「チーズを丸呑みしたジェリー」がデザイン。どちらも年齢を問わず持ちやすい、シンプルかつ大人かわいいデザインとなっている。

外側と内側にポケットがあり、お弁当箱も入るサイズなので、通勤やお出かけに便利♪ 取り外し可能なショルダーストラップ付きで、手持ちにも肩掛けにも対応している。

どれも欲しくなっちゃう『トムとジェリー』の公式ブックは、「パンに挟まれちゃったジェリー」が8月29日(月)発売、ポーチと2WAYトートバッグは8月23日(火)より発売中!

ヘンテコかわいいアイテムで収納やお出かけを楽しもう♪

>>>ポーチ&バッグラインナップやイメージを見る(写真16点)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s22)