【マイメロディとクロミ】秋のスイーツが可愛すぎて食べられない！

テーマは、おいしい ”スイートサーカス” ! サンリオの人気キャラクター『マイメロディ』と『クロミ』が、可愛い秋スイーツになって登場!

マイメロディは、すなおで明るい弟思いの女の子。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた可愛いずきん。クロミは、そんなマイメロディの自称ライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても女の子らしい!? 2022年サンリオキャラクター大賞では、マイメロディが5位、クロミが3位に入賞した。

そんな大人気のマイメロディとクロミの秋スイーツが、9月1日新発売!

イチゴを使用した甘酸っぱいプリンや、秋にぴったりなマロンクリームが乗ったチョコプリンなど、おいしい秋の世界を楽しめるカラフルなスイーツがラインナップ!

発売期間の前半と後半で、それぞれサーカスver.とハロウィンver.のイラストが楽しめるので、ぜひ両方GETしてみてほしい♪

自分へのご褒美スイーツに、お友達へのお土産に、秋限定の『マイメロディ&クロミ』コラボスイーツはいかが?

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L632735