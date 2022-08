カワイイが過ぎる “キャラおせち”『トムとジェリー』が美味しいと可愛いをお届け！

夏も終わりに近づき、あっという間に年末にお正月! 年始はゆっくりしたい、年始のおせちは美味しく楽しくを同時に叶えてくれる『トムとジェリー』のおせちがとってもおすすめです♪

『トムとジェリー』初のおせちが、見た目も可愛くオリジナルグッズも楽しい!

『トムとジェリー』はウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラのふたり組によって生み出された作品で、多才だけどお調子者でドジなネコのトムと、外見は可愛いがずる賢くて容赦ないネズミのジェリーが、会えばケンカばかり、常に追いかけっこを繰り広げるドタバタ劇。

2020年には80周年を迎え、アメリカ文化の象徴として、長きにわたり世界中のあらゆる世代の人々を魅了し続けている最強コンビです。

そんな世界中から長年に渡って愛されている『トムとジェリー』のおせちがこの度初登場!

2022年8月26日より予約販売がスタートします。

こちらのスペシャルおせち、見た目も可愛く食べるのがもったいなくなりそう。早速メニューもチェックしちゃいます。

「おせち・二段重『トムとジェリー』」は、チーズをイメージしたオリジナルデザインの重箱でポップな世界観を表現。

重箱の中には驚いたトムの表情が印象的なチーズハンバーグなど、キャラクター食材が目を引く楽しい内容に。1セットは2〜3人前となっています。

キャラ弁ならぬ ”キャラおせち” といった仕上がりで、お子様も、可愛いが好きな方も大満足できそう♪

さらに、お正月を盛り上げるオリジナルグッズもついてきます!

トムとジェリーの追いかけっこが楽しめるオリジナル「すごろく」のほか、祝箸やぽち袋も付属。

お気に入りのキャラクターの世界を楽しんでいただき、心弾むお正月を迎えていただけること間違いなし!

そして期間限定のキャンペーンとして、8月26日(金)~11月10日(木)までの期間中にご予約いただくと、5%割引に!

お財布にもちょっぴり嬉しいのもポイントです。

おせちが詰められたお重から、中のお料理、そして付属グッズまで、ぜ〜んぶまるごと『トムとジェリー』で彩られたスペシャルおせち、ぜひお見逃しなく♪

☆とっても可愛い「おせち・二段重『トムとジェリー』」を写真で見る(写真4点)>>>

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s22)