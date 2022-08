Luv-Enders・AKIRA主催のライブ＆トークイベント、下北沢CLUB QUEにて開催

Luv-EndersのボーカリストAKIRA主催のライブ&トークイベント「LUV-ENDERS AKIRAの ”Wanna Go Home” 連載100回記念パーティ「AKIRAPALOOZA」」が2022年9月23日(金祝)、下北沢CLUB QUEにて開催される。

このイベントは、音楽配信・情報サイトOTOTOYで連載中のコラム「ラヴェンダーズAKIRA のWANNA GO HOME」が連載100回を迎えたことを記念して行われるもの。LUV-ENDERSをはじめ、AKIRA with THE ROCKSVILLE、AKIRAとkemeによる「EL COYOTE」(エル・コヨーテ)の2人バージョン「Lil Coyote」、ザ・コルツらがライブを行う。

また、ライブの合間にはAKIRAやゲストのkemeらとのトークも実施。チケットはCOUNTER ACTION GARAGE、CLUB QUE にて先行販売中。8月26日よりe+にて一般発売となる。

<イベント情報>

LUV-ENDERS AKIRAの ”Wanna Go Home” 連載100回記念パーティ 「AKIRAPALOOZA」

2022年9月23日(金祝)下北沢CLUB QUE

開場 18:00 開演 19:00

前売り 4300円 / 当日 4700円

出演:AKIRA with THE ROCKSVILLE / LUV-ENDERS / Lil Coyote (Akira & keme) / ゲスト: THE COLTS 他

進行:岡本貴之(ライター / 連載コラム編集担当)/ カワトーマス(Soul Twist)

チケット: 8/23より先行販売

COUNTER ACTION GARAGE 03-3370-9695

CLUB QUE 03-3412-9979

8/26よりe+にて一般発売

http://u0u1.net/QdD6