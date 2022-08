「ストリートファイター x CASETiFY」テックアクセサリーコレクションはインパクト大！

大人気対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』とL.A発グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ・www.CASETiFY.com/ja_JP)」とのコラボテックアクセサリーコレクションがインパクト絶大! 海外セレブや国内外の著名人・インフルエンサーの中で話題となり、SNS投稿から人気に火が付いたブランドと、人気格闘ゲームが融合したアイテムを見ていこう。

シリーズ35周年を祝す「ストリートファイター x CASETiFY」コレクションは、ファイティングスピリットをテーマに、『ストリートファイターII』のゲーム体験からインスパイアされたデザインが登場。

CASETiFYは、カスタムできるスマートフォンケースやアップルウォッチバンドで、インフルエンサーの間では話題の注目ブランドだ。

今回発表されたアイテムは、ベストセラーのミラーケースにキャラクターセレクト画面をあしらったアバターケースや、春麗の必殺技「百裂脚」をフィーチャーしたレンチキュラーケース。

見る角度によってデザインが変化し、躍動感あふれる動きが表現されている。

また、名前をカスタマイズしてリュウやガイルといったおなじみのキャラクターと対戦する気分を味わえるバトルケースなど、遊び心あふれるデザインを豊富に取り揃え、ゲームをプレイしているような感覚をお楽しみいただける。

他にも、AirPodsケースやワイヤレス充電器、ウォーターボトルなどをラインナップ。身の回りのアイテムを本コレクションでコーディネートすれば、初めてゲームのテーマ曲を聴いたときやアーケードゲームを楽しんだときの思い出が蘇りそう。

また、CASETiFYオンラインストアにて、コレクションをいち早く購入できるウェイトリスト(先行販売)の登録をすると、8月31日(水)日本時間13:00から同オンラインストアで行われる先行販売へ招待される。

さらにウェイトリストに登録し、先行販売期間中に購入した方を対象に、先着でアーケードマシンをイメージした特製ペーパークラフトがプレゼントされる!

『ストリートファイター』に出会ったときの感動を思い起こされるようなスペシャルアイテム、ぜひチェックしてみよう!

☆「ストリートファイター x CASETiFY」テックアクセサリーコレクションを見る(写真3点)>>>

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.