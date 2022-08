セリエA第2節が22日に各地で開催された。

勝利した開幕節に続き、タミー・アブラハムやパウロ・ディバラ、ニコロ・ザニオーロが前線を形成したローマは、本拠地でクレモネーゼと対戦。前半からその攻撃陣が立て続けにチャンスを迎えるも決めきることができず、試合は0-0で後半へ。すると迎えた65分、CKにクリス・スモーリングが頭で合わせ、ローマがついに先制。その後はクレモネーゼの反撃をなんとか抑え、“ウノゼロ”での開幕連勝スタートとなった。

サンプドリアの本拠地に乗り込んだユヴェントスは、序盤から決定機を作られるも、GKマッティア・ペリンのセーブでピンチを凌ぐ。一方の攻撃陣は、負傷のアンヘル・ディ・マリアに代わり初先発のフィリップ・コスティッチが絡みゴールに迫るも、サンプドリアのGKエミル・アウデロの活躍でゴールを破れない。65分には、裏へ抜け出したドゥサン・ヴラホヴィッチの折り返しをアドリアン・ラビオが決めるも、VARでオフサイドの判定となりノーゴールに。その後もサンプドリアが耐え凌ぎ、試合はスコアレスドローに終わった。

セリエA第2節の結果は以下の通り。第3節は26日から28日にかけて行われる。

■第2節結果

▼20日

トリノ 0-0 ラツィオ

ウディネーゼ 0-0 サレルニターナ

インテル 3-0 スペツィア

サッスオーロ 1-0 レッチェ

▼21日

エンポリ 0-0 フィオレンティーナ

ナポリ 4-0 モンツァ

アタランタ 1-1 ミラン

ボローニャ 1-1 ヴェローナ

▼22日

ローマ 1-0 クレモネーゼ

サンプドリア 0-0 ユヴェントス

■第3節の対戦カード

▼26日

モンツァ vs ウディネーゼ

ラツィオ vs インテル

▼27日

クレモネーゼ vs トリノ

ユヴェントス vs ローマ

ミラン vs ボローニャ

スペツィア vs サッスオーロ

▼28日

ヴェローナ vs アタランタ

サレルニターナ vs サンプドリア

フィオレンティーナ vs ナポリ

レッチェ vs エンポリ