SKY-HI、ソニックが登場する破天荒なMV ｢Fly Without Wings｣公開

SKY-HIが、現在公開中の映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』のオフィシャルインスパイアーソングとして書き下ろした「Fly Without Wings」を本日リリース。同楽曲のMVも公開された。

今作は、ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のメインテーマ曲である中村正人作曲の「Green Hill Zone」をベースに制作された同映画の日本版主題歌「DREAMS COME TRUE / UP ON THE GREEN HILL from Sonic the Hedgehog Green Hill Zone - MASADO and MIWASCO Version -」を、☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)が大胆にサンプリング。同映画にインスパイアされたSKY-HIが自身と重ね合わせ、「俺は世界の想定外 翼なんてなくてもFly」とポジティヴにラップしていくDREAMS COME TRUE楽曲の初オフィシャルサンプリングとなるHIP HOPチューン。

【動画を観る】SKY-HI「Fly Without Wings」MV

今回公開されたMVでは、映画にも登場するソニックが超高速移動する痛快なシーンをはじめ、人にいたずらを働く姿、壁を破壊する姿などを取り入れた破天荒な作品となっている。

また、本日より各ストリーミングサイトで「Fly Without Wings」を視聴した人を対象とした様々なプレゼントキャンペーンが開始されている。

中村正人(DREAMS COME TRUE)コメント

ジャンル、世代を超えて様々な要素がクロスオーバーする今の音楽業界を表した取り組みでした。

30年も前の曲をSKY-HI、☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)が”今の形”として作ってくれたことで

再びソニックの楽曲が世界へ届いていくと思いました。

SKY-HI コメント

ソニックに書かせてもらった曲、と言っても過言じゃないと思っています。自分の歌でしかないんだけど、心の引き出しを完全に彼に開けてもらった(笑)

責任が増えるほど、失敗を重ねるほど、純粋に遊んだりただ夢と呼べるものを追いかける事が難しくなっていく事は良くある事のように思いますが、むしろそんな時こそ思いっきり人生を遊んでやる事が自分を愛するコツなのかもなぁ、なんて思います。

「そう言うお前はどうなんだ?」って言われた時にすぐ返せる曲が出来てよかったです。ドリカムの2人の音を恐れ多くもサンプリング、誰もが知ってるソニックに向けて曲を書いて、その責任の上で…正直、人生の中で一番遊んでしまいました。すげぇ曲とビデオだよ!

心から皆様に感謝です。

☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm) コメント

SKY-HIさんと一緒に曲を作るのはいつもとても楽しくて刺激的なんですが、今回はドリカムの2人の音をサンプリングできたことが大きな冒険となりました。単にオリジナル曲をサンプリングしただけでなく、SKY-HIさんとミワさんの声の掛け合いだったり、僕の音と中村さんの音の混ざり合いなど、しっかりとコラボもできてるんで、そういったところも是非チェックしてください。頑張らないといけない時、とても勇気を与えてくれる曲です。

<︎リリース情報>

SKY-HI

Digital Single 「Fly Without Wings」

https://SKY-HI.lnk.to/FlyWithoutWings

BMSG:https://bmsg.tokyo/

Official Website:https://avex.jp/skyhi/