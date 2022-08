ハンター集まれ！『モンハンライズ：サンブレイク』コラボカフェに行ってきた！

早くも登場! 『モンスターハンターライズ:サンブレイク』コラボカフェが、期間限定でOPEN! 一足先にコラボカフェを体験してきた編集部員が、フードやグッズをレポート♪

カプコンカフェ池袋店とイオンレイクタウン店では、2022年8月26日(金)~10月6日(木)の期間中、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のコラボカフェを実施する。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』は、ゲーム『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツで、2022年6月30日に発売された。かつて災厄から里を救ったハンターが、古龍「メル・ゼナ」から王国の危機を救うため、新天地で新たな狩りに挑む。

そんな『モンハンライズ:サンブレイク』のキャラクターたちが、カプコンカフェならではの可愛らしいイラストになって登場! 描き下ろしイラストを使用したコラボメニューやグッズは、ファン必見だ。

それでは、おすすめのメニューとグッズをピックアップして、一挙ご紹介!

【おすすめフードメニュー!】

●氷狼竜の爽やかラムネかき氷

ルナガロンをモチーフにしたメニュー。氷をまとったり、冷気のブレスを行ったりする姿をイメージした、見た目も味も爽やかなかき氷だ。

かき氷のほかに、ラムネアイス、わたあめ、チョコクランチなどが入っており、食感も楽しいメニューとなっている!

●マイセットうさ団子

うさ団子をモチーフにしたメニュー。モチモチのお団子と一緒に、あんこ、抹茶ホイップ、苺+ホイップ、みたらし+きな粉の4種類の味を楽しむことができる。4種類のお団子をゲーム内でスキルをセットするイメージで、自由に組み合わせて味わってみては?

また、こちらのメニューに使用されている団子皿と湯呑は購入することも可能! 物販にて単体で購入するよりもお得にGETできるので、ぜひチェックを!

●爵銀龍のブラックパスタ

メル・ゼナをモチーフにしたメニュー。真っ黒な見た目がインパクト大! イカ、エビ、アサリと魚介類がたっぷり入っている。

メル・ゼナの形態変化をイメージし、巻いた黒いパスタの中には、真っ赤なトマトソースが仕込まれている。トマトソースを絡めれば、味変も楽しめる!

また、こちらのメニューは、ドリンク『フィオレーネのカシスジンジャー』とセットで楽しめる『宿敵セット』も販売されており、それぞれを単品で頼むよりもお得なので、ぜひお試しを!

【おすすめドリンクメニュー!】

●隠れウツシを探せ!グリーンティ

コーンフレークと三色団子がトッピングされた抹茶ドリンク。トッピングの中にウツシ教官が隠れているようなので、探してみよう!

●オトモガルクのホットココア

今回のカフェビジュアルのカラーに合わせた、オトモガルクをモチーフにした甘いホットココア。チョコソースとホイップクリームが甘くて最高! 可愛らしい骨型クッキーが付いている。

【おすすめグッズ!】

●トレーディング アクリルスタンドキーホルダー(全8種)

遠い異国の地、観測拠点『エルガド』に新たに登場した仲間たちがキーホルダーに! こちらの6種以外に、シークレットが2種用意されているとのことなので、どんなイラストなのか自分の目で確かめてほしい!

また、こちらの『トレーディング缶バッジ(全10種)』にも、同じくシークレットが2種あるようなので、併せてチェックを!

●クエスト受注メモ

『モンハンライズ:サンブレイク』の世界を存分に感じられ、ハンターさんなら思わずニヤリとしてしまうアイテム。ゲーム外でもハンターさんにクエスト依頼ができちゃうかも!? 楽しみ方は無限大!!

●グラス(フクズク)

過去モンスターハンターライズコラボにて好評を博した「グラス」に今回『フクズク』が新登場! 完売となっていた『アイルー』『ガルク』のグラスも、本コラボに併せて再販決定!

『モンハンライズ:サンブレイク』の世界を、コラボカフェで思う存分楽しもう!!

