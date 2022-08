『ヒロアカ』メッセージリングに新作登場！デクや爆豪など全5種類

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーに、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より「負けた方がマシだなんて…君が言うなよ!」など英文で刻印したメッセージリング5種類が登場。2022年9月19日(月)まで予約受付中だ。

『僕のヒーローアカデミア』は、週刊少年ジャンプにて連載中の堀越耕平によるコミックシリーズ。ヒーローを目指す高校生、緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられる。

それを原作としたTVアニメシリーズ(制作:ボンズ)は2016年から2021年にかけて第5期シリーズまで放送されており、待望の第6期が10月1日(土)より毎週土曜夕方5:30より読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(※一部地域を除く)にて放送開始となる。

このたびの新作は、緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、耳郎響香、エンデヴァーそれぞれのセリフを、英語版のTVアニメよりそのまま抜粋し刻んだメッセージリング。

緑谷出久は「DON'T YOU SAY THAT YOU'D RATHER LOSE!(負けた方がマシだなんて…君が言うなよ!)」、爆豪勝己は「IT'S AN EYESORE!(目障りなんだよ!)」など、各キャラクターの個性が光るセリフが英文で刻まれている。

また、素材はシルバーとK10イエローゴールドの2種類を展開。合わせるファッションを選ばず、身に着けやすいシンプルなデザインだ。

>>>各指輪デザインを見る(写真6点)

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会