アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」第3幕「華ノ巻」の週替り入場者特典が発表された。

入場者特典はキャラクターデザイン・谷口淳一郎描き下ろしの「色紙風かあど」で、3週間の限定上映中に週替わりで全7種を配布。１週目は加州清光と大和守安定の2ショットや刀剣男士たちが本丸でほがらかに過ごす姿、2週目、3週目は出陣先で過ごす刀剣男士たちの姿などが描かれた。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。第1幕「雪ノ巻」は5月20日より、第2幕の「月ノ巻」が7月8日より3週間限定で上映され、第3幕の「華ノ巻」は9月1日に公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」第3幕「華ノ巻」

2022年9月1日（木）劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より(DMM GAMES/NITRO PLUS)

監督：野呂純恵

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン：谷口淳一郎

総作画監督：松浦麻衣

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：真壁源太

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

キャスト

増田俊樹、市来光弘、新垣樽助、逢坂良太、斉藤壮馬ほか

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会