ITZYが日本での2ndシングル「Blah Blah Blah」を10月5日にリリースする。

「Blah Blah Blah」はリズミカルなラップと中毒性のあるメロディが特徴の楽曲で、「私の人生の主人公は私だから、他人からの意味のない言葉に振り回されずに自分のスタイルで堂々と進んでいこう」というメッセージが込められている。CDはファンクラブ限定商品である「MIDZY JAPAN限定盤」を含む全4形態で発売され、オフィシャルショップで対象商品を予約購入すると、日本で初めての対面でのミート&グリートやサイン会に参加するための抽選に申し込むことができる。イベントの詳細などについてはオフィシャルサイトにて確認を。

ITZY「Blah Blah Blah」収録内容

CD

01. Blah Blah Blah

02. Can’t tie me down

03. Blah Blah Blah (Instrumental)

04. Can’t tie me down (Instrumental)

初回限定盤A 付属DVD

・「Blah Blah Blah」Music Video

・「Blah Blah Blah」Music Video Making Movie

初回限定盤B 付属DVD

・「Blah Blah Blah」Jacket Shooting Making Movie

・「Blah Blah Blah」Music Video ITZY’s VLOG