【試合速報】決勝戦・仙台育英対下関国際のスタメン発表！　初優勝を目指…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）
第104回全国高等学校野球選手権大会は22日、阪神甲子園球場で最終日となる第14日を迎え、決勝戦で仙台育英（宮城）と下関国際（山口）が対戦。試合に先立ち、初優勝を目指す両校の先発メンバーが発表された。
「白河の関越え」を狙う仙台育英は、背番号「10」の斎藤蓉（3年）が先発マウンド。安定した投球を見せている左腕に大役を託した。
一方の下関国際の先発投手は、過去4試合と同じく古賀康誠（3年）。遊撃を守る仲井慎（3年）への継投のタイミングは、試合の大きな鍵を握りそうだ。
【一覧】仙台育英VS下関国際のスタメンは？
先攻：下関国際
1番（中）赤瀬 健心（3年）
2番（二）松本 竜之介（3年）
3番（遊）仲井 慎（3年）
4番（一）賀谷 勇斗（3年）
5番（右）水安 勇（3年）
6番（左）奥山 晃大（3年）
7番（三）森 凛琥（3年）
8番（投）古賀 康誠（3年）
9番（捕）橋爪 成（3年）
後攻：仙台育英
1番（中）橋本 航河（2年）
2番（遊）山田 脩也（2年）
3番（三）森 蔵人（3年）
4番（右）斎藤 陽（2年）
5番（一）岩崎 生弥（3年）
6番（左）遠藤 太胡（3年）
7番（二）秋元 響（3年）
8番（投）斎藤 蓉（3年）
9番（捕）尾形 樹人（2年）