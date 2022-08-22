尾田栄一郎原作による映画「ONE PIECE FILM RED」に登場する“シャンクスの娘”ウタのビジュアルを車体全体にラッピングしたタクシー・UTAXI（ウタクシー）が、本日8月22日から9月21日まで都内23区内を中心に3台限定で運行される。

車体がウタの髪色のように赤と白で半分ずつ塗装されたUTAXI。側面にはウタ、シャンクス、ルフィのビジュアルもデザインされている。また乗車した人には、先着5000人限定で「UTAXI乗車証明書」を配布。乗車証明書の配布はなくなり次第終了となるのでご注意を。

そのほか、丸ノ内線、京急線では車内広告ジャックも実施中。広告のQRコードを読み込むことで、原作第1話を読むことができる。

映画「ONE PIECE FILM RED」

公開中

スタッフ

原作・総合プロデューサー：尾田栄一郎（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：谷口悟朗

脚本：黒岩勉

音楽：中田ヤスタカ

キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤雅将

美術監督・美術設定：加藤浩

色彩設計：横山さよ子

CGディレクター：川崎健太郎

撮影監督：江間常高

製作担当：吉田智哉

キャスト

田中真弓、中井和哉、岡村明美、山口勝平、平田広明、大谷育江、山口由里子、矢尾一樹、チョー、宝亀克寿、名塚佳織、Ado、津田健次郎、池田秀一、山田裕貴、霜降り明星（粗品、せいや）、新津ちせ