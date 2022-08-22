ベック（犬）、田中圭、池田エライザ、モトーラ世理奈、長澤樹、宮本信子、犬童一心監督が20日、都内で行われた「映画『ハウ』公開記念舞台挨拶」に登場した。
（オススメ動画）
🎬田中圭のズキュン顔に、客席悶絶!? ハウ役ベックはカメラ目線が上手 映画『ハウ』完成披露上映会
https://youtu.be/jDsui3G2w9M
🎬【かわいい】田中圭、モフモフ主演犬のあいさつを通訳 田中圭の顔をペロッ 映画『ハウ』完成披露上映会
https://youtu.be/MUuP-PAldKo
🎬田中圭の脚の間ですっぽり落ち着いた様子、モフモフ主演犬にキュン 映画『ハウ』完成披露上映会
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