ベック（犬）、田中圭、池田エライザ、モトーラ世理奈、長澤樹、宮本信子、犬童一心監督が20日、都内で行われた「映画『ハウ』公開記念舞台挨拶」に登場した。

（オススメ動画）
🎬田中圭のズキュン顔に、客席悶絶!? ハウ役ベックはカメラ目線が上手　映画『ハウ』完成披露上映会
https://youtu.be/jDsui3G2w9M

🎬【かわいい】田中圭、モフモフ主演犬のあいさつを通訳　田中圭の顔をペロッ　映画『ハウ』完成披露上映会
https://youtu.be/MUuP-PAldKo

🎬田中圭の脚の間ですっぽり落ち着いた様子、モフモフ主演犬にキュン　映画『ハウ』完成披露上映会
https://youtu.be/13W4I04e_6I

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi