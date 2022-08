明治安田生命J2リーグ第32節の10試合が20日と21日に行われた。

首位横浜FCは、ホームでファジアーノ岡山と対戦。新型コロナウイルス陽性者多数の影響で厳しいチーム編成を強いられた相手に対し、71分に山下諒也がロングカウンターを仕上げて先制に成功。この1点で連勝を収めた横浜FCが首位をキープした。

3位ベガルタ仙台は残留争いの渦中にあるザスパクサツ群馬に0-1の敗戦。ロアッソ熊本を1-0で下した2位アルビレックス新潟との勝ち点差は「7」に広がった。

徳島ヴォルティスはジェフユナイテッド千葉とスコアレスドローに終わり、7試合連続ドローで今季20分目となった。

吉田謙監督をはじめ複数の選手をコロナ陽性で欠いて栃木SC戦に臨んだブラウブリッツ秋田は、ホームで0-3の敗戦。5試合ぶりの黒星となった。宮崎鴻の2得点と矢野貴章のゴールで勝利した栃木は4試合ぶりの白星を収めた。

FC琉球はGKダニー・カルバハルの2試合連続となるPKストップに救われ、モンテディオ山形と2-2のドロー。大宮アルディージャはFC町田ゼルビアに0-2で敗れて3連勝とはならなかった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼8月20日(土)

ジェフユナイテッド千葉 0-0 徳島ヴォルティス

横浜FC 1-0 ファジアーノ岡山

アルビレックス新潟 1-0 ロアッソ熊本

FC琉球 2-2 モンテディオ山形

ブラウブリッツ秋田 0-3 栃木SC

ザスパクサツ群馬 1-0 ベガルタ仙台

大宮アルディージャ 0-2 FC町田ゼルビア

ツエーゲン金沢 (試合中止) V・ファーレン長崎

レノファ山口FC 1-0 水戸ホーリーホック

大分トリニータ 3-0 いわてグルージャ盛岡

▼8月21日(日)

東京ヴェルディ 0-0 ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(63/+15)

2位 新潟(62/+27)

3位 仙台(55/+18)

4位 岡山(51/+12)※1試合未消化

5位 町田(49/+10)

6位 熊本(48/+3)

7位 長崎(47/+5)※1試合未消化

8位 山形(46/+13)※1試合未消化

9位 大分(46/+9)※1試合未消化

10位 千葉(43/+1)

11位 東京V(41/+3)※2試合未消化

12位 甲府(41/0)

13位 水戸(39/+2)※2試合未消化

14位 徳島(38/+7)※1試合未消化

15位 栃木(38/6)

16位 秋田(36/-14)

17位 山口(35/-7)

18位 金沢(35/-17)※1試合未消化

19位 大宮(31/-17)

20位 群馬(30/-16)

21位 岩手(30/-29)

22位 琉球(28/-19)

◆■今後の対戦カード

【第28節延期分】

▼8月23日(火)

19:00 水戸 vs 大分

【第27節延期分】

▼8月24日(水)

19:00 東京V vs 徳島

【第33節】

▼8月27日(土)

18:00 岩手 vs 新潟

18:00 水戸 vs 琉球

18:00 甲府 vs 金沢

19:00 仙台 vs 千葉

19:00 大宮 vs 山形

19:00 町田 vs 横浜FC

19:00 徳島 vs 山口

19:00 長崎 vs 栃木

▼8月28日(日)

18:00 秋田 vs 大分

19:00 熊本 vs 東京V

19:30 群馬 vs 岡山