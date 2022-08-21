本日8月21日19時よりフジテレビ系で放送される「ジャンクSPORTS」では、「最強スポーツ漫画ランキング」と題した企画が行われる。

「ジャンクSPORTS」は、MCの浜田雅功と、各界で活躍するアスリートや芸能人のゲストがトークを繰り広げるスポーツバラエティ。今夜の放送では、スポーツ名門大学の運動部に所属する学生にアンケートを取り、最強のスポーツマンガを番組内で決定する。ゲストとして東京オリンピック金メダリストの女子ボクサー入江聖奈、元フィギュアスケート選手の村上佳菜子、元サッカー日本代表の中澤佑二というアスリートともに、スポーツマンガ好きだというケンドーコバヤシ、屋敷裕政（ニューヨーク）、高城れに（ももいろクローバーZ）が出演。井上雄彦「SLAM DUNK」、満田拓也「MAJOR」、古舘春一「ハイキュー!!」などが候補に挙がる中、ゲストが第1位の作品を予想していく。

「ジャンクSPORTS」

フジテレビ系：2022年8月21日（日）19:00～20:00

出演者 : 浜田雅功、永島優美（フジテレビアナウンサー）、入江聖奈、ケンドーコバヤシ、高城れに（ももいろクローバーZ）、中澤佑二、村上佳菜子、屋敷裕政（ニューヨーク）

VTR出演 : 大久保嘉人、高田真希、田中大貴、西田有志、松井稼頭央

※高田真希の高ははしご高が正式表記。