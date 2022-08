『リラックマ ごゆるりはんこ』がコリラックマストアでゲットできる♪

2022年8月19日(金)~9月9日(金)まで東京・有楽町マルイに期間限定で登場するポップアップショップ『コリラックマストア」にて、押すたびにかわいいリラックマや仲間たちに会えるはんこ「リラックマ ごゆるりはんこ」がゲットできる! 荷物の受け取りや子どもたちの連絡帳、さらに銀行印にも使えるはんこをご紹介♪

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

「リラックマ ごゆるりはんこ」は、そんなリラックマやその仲間たちのかわいらしいイラストに好きな名前を入れてつくる、リラックマ好きにはたまらないオーダーメイドのはんこ。

リラックマはもちろん、キイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマまで、選べるイラストは21種! そのしぐさや表情は見ているだけでほんわかと癒され、押すたびに幸せな気持ちになれちゃいそう。

ポップアップショップ『コリラックマストア」では、おめかしをしたコリラックマとなかよしのチャイロイコグマがこちらをじっと見ているような限定デザインも登場!

また、フォントはリラックマのかわいらしいイラストと相性のよい、オーソドックスな読みやすいフォントから、キュートで親しみやすいフォントまで3種が用意されている。

「リラックマ ごゆるりはんこ」は、宅配便の受け取りやサインがわりはもちろん、子どもへのごほうびスタンプやちょっとしたお仕事にも使えるセルフインクタイプと、全国ほとんどの金融機関で登録できる木彫りタイプの2種類。はんこを眺めながら、かわいいリラックマやその仲間たちを愛でることができちゃう!

さらにはんこを収納する専用の筒型ケースにまで、リラックマやその仲間が。そのままお部屋に飾りたくなるかわいさだ。

「リラックマ ごゆるりはんこ」をポン! と押して、ゆるいマイペースなしぐさや表情に癒されよう♪

>>>選べるデザインやフォントを見る(写真8点)

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.