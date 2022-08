TVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第2クールの放送情報が明らかに。オープニング映像の先行カットも到着した。

これは8月20日に東京・国立代々木競技場で開催された、「アイドリッシュセブン」7周年イベント「アイドリッシュセブン 7th Anniversary Event "ONLY ONCE, ONLY 7TH."」の1日目で発表された。TOKYO MXでは10月2日22時30分、サンテレビとKBS京都では10月2日23時30分、BS11では10月2日24時、TVQ九州放送では10月4日26時5分、テレビ愛知とテレビ北海道では10月4日26時35分に放送。ABEMAでは地上波同時配信が行われる。

オープニング映像の先行カットは、夜の遊園地で歌う7人の姿を切り取ったもの。またIDOLiSH7が歌唱するオープニング題歌「WONDER LiGHT」のCD発売日が、11月2日に決定した。エンディング主題歌は11月9日にリリースされる。

スマートフォン向けアプリゲームを原作とするアニメ「アイドリッシュセブン」の3期にあたる「アイドリッシュセブン Third BEAT!」。ゲームのメインストーリー第3部の物語が分割2クールで展開されている。

TVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第2クール

TOKYO MX:2022年10月2日(日)より、毎週日曜22:30~

サンテレビ:2022年10月2日(日)より、毎週日曜23:30~

KBS京都:2022年10月2日(日)より、毎週日曜23:30~

テレビ愛知:2022年10月4日(火)より、毎週火曜26:35~

テレビ北海道:2022年10月4日(火)より、毎週火曜26:35~

TVQ九州放送:2022年10月4日(火)より、毎週火曜26:05~

BS11:2022年10月2日(日)より、毎週日曜24:00~

スタッフ

原作:バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督:別所誠人

シリーズ構成:関根アユミ

スーパーバイザー:あおきえい

キャラクター原案:種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン:深川可純

総作画監督:猪股雅美・サトウミチオ・奥田 淳

美術監督:葛琳

色彩設計:篠原真理子

2Dデザイン:高橋清太(FUETE)

撮影監督:津田涼介

CGディレクター:ヨシダ.ミキ

3Dワークス:井口光隆

編集:右山章太

監督補佐:志賀翔子

音楽:加藤達也

音楽制作:ランティス

音響監督:濱野高年

アニメーション制作:TROYCA

製作:アイナナ製作委員会

キャスト

和泉一織:増田俊樹

二階堂大和:白井悠介

和泉三月:代永翼

四葉環:KENN

逢坂壮五:阿部敦

六弥ナギ:江口拓也

七瀬陸:小野賢章

小鳥遊音晴:千葉進歩

大神万理:興津和幸

小鳥遊紡:佐藤聡美

八乙女楽:羽多野渉

九条天:斉藤壮馬

十龍之介:佐藤拓也

八乙女宗助:小西克幸

姉鷺カオル:川原慶久

百:保志総一朗

千:立花慎之介

岡崎凛人:古川慎

亥清悠:広瀬裕也

狗丸トウマ:木村昴

棗巳波:西山宏太朗

御堂虎於:近藤隆

月雲了:高橋広樹

※ZOOLのZはアキュートアクセント付き、Lはセディーユ付きが正式表記。

(c)BNOI/アイナナ製作委員会