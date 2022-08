BiSHアイナ・ジ・エンドが新曲『サヨナラサラバ』の振り付けを解説 作曲したワンオクTakaからのリクエストは？

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月31日(水)リリースのニューシングル『サヨナラサラバ』について、自身が担当した振り付けの解説をDANCE ViDEO動画を見ながらおこないました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」8月16日(火)放送分)アイナ:BiSHの新曲『サヨナラサラバ』のダンスビデオが、BiSHのYouTubeチャンネルでアップされました。今回は、この振り付けの話をやっていこうかなと思っております!7年半前ぐらいかな? 結成した時ぐらいに、社長の渡辺さんに「振付師を雇うのはお金がかかるし、お前ダンス経験あるから振り付けやれよ」って言われて、「できないですよ」なんて言いつつも、半ば強制的にやることになりました(笑)。それから振り付けを何年もやらせていただいてるんですけども、私は振り付けが大好きですね。BiSHの振り付けをさせていただくことが、少し生きがいでもあります。『サヨナラサラバ』の振り付けのテーマは、“1人1人が女帝”。ONE OK ROCKのTakaさん作曲で、WANIMAのKENTAさんが作詞っていう、強強メンズが作ってくださったので、それに絶対に負けたくないという気持ちがありました。そして、MV監督の山田健人さんも、「強いBiSHが撮りたい」と。「今までのBiSHじゃないBiSHが撮りたい、ダンスで持っていきたい」……そう言ってくれたので、MVにしかないダンスがあったりもします。今回は頑張りました。よかったら何回も何回も見て欲しいですし、強い女感を感じてくれたらいいかな~、なんて思っております。今イントロで、アユニとモモカンの語りが終わりました。Aメロ始まります! 『焦らないで 君が好き♪』はい、ここでストップ!いま0分15秒ぐらいかな? アイナ・ジ・エンドがいちばん前に出てきました。ここから平歌……AメロBメロ、サビ以外のところですね。そこは、1人1人メインの振り付けを作っております。ちょっとここから、みんなもう1回再生押してみて!アイナ・ジ・エンドのメインです。どうぞ!!『今はいい 覚悟のベクトルがまた合わない♪』はいー! ここアイナ以外がユニゾンで、アイナが踊ってるという。はい来ましたBメロです! みんなBメロ来てる? Bメロ、アユニさんが歌い終わるくらいにはサビに行きます。サビの前で1回ストップして!『もういいよ♪』の前ね。ここは元々、振り付けを“ダンダンダン!”っていうドラムの音に合わせてなかったんですよ。でもその状態で、ONE OK ROCKのTakaさんと社長の渡辺さんとWANIMAのKENTAさんに送ったところ、社長経由で「Takaがこのドラムの音をとってほしいと言ってる」と聞きまして「確かに……!」と思って。作曲した方がこの音をハメてほしいって言ってるんだったら、それはもうとるべきだと思ったので、私はTakaさんの意向を100%聞こうと考えて作りました。ここは何回も変えちゃったんだけど、メンバーにも「こんな振りどうかな? あんな振りどうかな?」って言って……結局こうなりました。右手左手ズン! ボン! これが私的には、いちばん音が見える! サビが決まります! Takaさんありがとうございます! ということで、サビに行きましょう!『誰の為のそのルール♪』はい、セントチヒロ・チッチさんがソロぶちかましてますね! セントチヒロ・チッチさんが歌い終わって……アイナ・ジ・エンド来ました! ダンスビデオでは、ここでチッチさんとアイナさんがぶつかりそうになって、私は叫んで走り回っちゃってますね!『もう逃げ道はいらない♪ 』はいー、ここからモモカンが来ます。2Aです。みんなストップして!1分20秒ぐらいですかね。たぶんこの段階で、ついてくるの諦めた人が大半だと思う(笑)。いちいち止めてられないって。大丈夫かい?(笑)。いま1分20~22秒ぐらいで止めてくれてると思うんだけど、モモコグミカンパニーさんがセンターに来ていますよね。ここ、モモコグミカンパニーさんに要注目しておいてほしいんですけど……。このあと、モモカンがここからセンターに行くときに、指がずっと動いてるんですよ。ギターのカッティング? に合わせて、モモカンが中指を動かしてるのね、カッカッカッカッて。これが意外に難しい技なんですよ。指だけを動かしながらリップシンク、口を動かすって。モモコグミカンパニーさん、ここを堂々とやってのけてるんで、見てください!『涙も枯れ果てた今♪』ここです! ここ、あとでゆっくり見て!“ドゥンドゥンドゥン!”来た! ハシヤスメの前! ハシヤスメが今歌ってるね。ハシヤスメの歌い始まる前の、ドラムの“ドゥンドゥンドゥン!”も見て!!サビ入ります。2B! リンリン来ました! リンリン、ここまで1回も歌ってないので、ここでリンリンの登場っていうのをでっかく見せたかったですね。結構中腰系ですね。アユニ来ました! アユニ・Dさん。アユニ・Dさん歌っています!ただいまDメロです。リンリンが叫んでる。みんなでヘドバンしてる。ここ、清掃員(ファン)要チェックよ! ヘドバンみんなでしようね! ヘドバンして4回手を突き上げるんですよ!!はい、ここから……『誰の為のそのルール♪』コーナーです。みなさんついて来ているかな? いまね、2分39秒あたり。ストップしよう、ストップ!ここがいちばん苦戦したんやけど、『誰の為のそのルール♪』ここね、チッチがずっと真ん中に座り込んでるんです。なんでかっていうと、今回のチッチの歌割がサビの2回だけだったので、ここは絶対センターから動かさず、誰にもたれかかられても肩にお尻を乗せられてもブレないっていう、チッチ目立ちゾーンにしたかったんです。かっこいいんですよ、チッチ。のけぞるのがこの人の強みなんで、冒頭ののけぞりゾーンを見返してほしいけど……始まってまだ1~3秒のときに、チッチだけ1人でのけぞったりしてるんですよ。Dメロも思いっきりのけぞったりしてるんで、ゆっくり見てください! ストップ解除!リンリンとアイナを見てほしいですね。カオスな顔してます。『もういいよ』来ました! ラスサビ来たよ! アイナ歌い終わりました。チッチ来たよ! チッチが最後、チッチの地球を『終わらない♪』に合わせて壊してますね。地球壊して粉々になって……『逃げ道はいらない』で、終わりで~す。アイナ:ということで、『サヨナラサラバ』の振り付けをみんなで一緒に観るっていう、だいぶ難しいことをしたんやけど、いけたかな……? 興奮してちょいちょい声でかくなっちゃった、マジでごめん。うるさかったよね?(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/