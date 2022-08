「メンタルクリニックに通院するまでに約5年…」受診する10代の声「一般的な選択肢として考えられる世の中に」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。8月15日(月)の放送では、「メンタルクリニックに通院している」という17歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、メンタルクリニックの知識がないまま、通院へのハードルを上げてしまっている現状について語り合いました。私は、今年から心療内科、いわゆるメンタルクリニックに通院しています。小学生のときからいじめや嫌がらせを受け続けたことで、長年フラッシュバックなどのストレス症状に苦しんでいました。ときには心のバランスがとれなくなって、死のうと考えたことすらありました。クリニックに通院しはじめてからは、病気について相談できるようになり、安心して生活できるようになりましたし、これから症状も改善していけばいいなと思っています。けれど、私は通院するまでに、約5年の月日を費やしてしまいました。なぜなら、両親がメンタルクリニックに対して良いイメージを持っておらず、薬に対しても否定的だったからです。私自身もメンタルクリニックは、ほかの診療科とは少し違う特別なイメージがあって、なんとなく怖かったり、もっと症状の重い人が行く場所だと思っていました。最終的には、学校の先生が私のSOSに気づいてくれたことが通院につながりました。実際にメンタルクリニックに行ってみると、私がイメージしていたものとはまったく違うものでした。いまでは、メンタルクリニックを温かな救いの手として捉えています。お医者さんから、「いままで、よく頑張って生きてこれましたね」「頑張りましたね」と言われたときの安心感は忘れられません。「もっと早く受診していればよかった」と、いまでは思っています。メンタルクリニックについては、(通院していることを友人に)言おうと思っても、きっととてつもない勇気がいるし、さまざまなイメージを持っている人がいると思います。だけど、そういった偏見がなくなって、必要な人が必要なときに、一般的な選択肢として考えられる世の中になってほしいと思います。絶対に行ったほうがいい、と示唆しているわけではありません。時間が過ぎていくまま、自分を傷つけてほしくないです。自分を守ってほしいです。そして、もっと生きやすい幸せでいられる社会になってほしいです。こもり校長:本人にもご両親にも、メンタルクリニックに行くまでにはハードルがあった、ということですが。ぺえ教頭:やっぱり知識がないと、クリニックに依存してしまうのでは、薬に頼ってしまうんじゃないか……とかイメージだけで判断したりね。両親もいろんなことを考えたんだろうけど。こうやって声を届けてくれていることで、同じ境遇の子たちも救われると思う。こもり校長:そうだね。誰かを少しでも助けてあげたい、という思いを持つ方がお医者さんになっているわけだからね。そこに行って頼るのは悪いことではないはずなんだけど、先行するイメージがあるのかもしれないね。あと我々は、知識がものすごく足りないんだと思う。ぺえ教頭:本当だね。こもり校長:「メンタルクリニックとは何ですか?」と聞かれて、きちんと説明できる人がどれくらいいるのか……? 今回のように、声に出してくれたことで知ったことがいっぱいあるから。本当にありがとう。ぺえ教頭:うん!こもり校長:これからの毎日が、もっと楽しくなるように願っています。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。名古屋、広島、札幌に続き、第4弾は8月14日(日)に大阪で開催されました。当日の様子のレポートは、近日中にアップされる予定です。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/