『ジュラシック・ワールド』×リーボック／恐竜世界をファッションにIN！

映画『ジュラシック・ワールド』シリーズ最新作の恐竜や小道具を忠実に再現したフットウェア・アパレルの新着情報をご紹介! 新コレクション「Reebok x Jurassic World Dominion」を見ていこう。

現在大ヒット公開中の最新映画『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(原題:Jurassic World Dominion)をテーマにした新コレクション「Reebok x Jurassic World Dominion」が、2022年8月25日(木)より新登場する。

リーボックと映画『ジュラシック・パーク』・『ジュラシック・ワールド』シリーズのコラボレーションは、昨年の7月に第1弾が実現。

リーボックを代表するスニーカーとアパレルを再設計し、1993年に誕生した名作『ジュラシック・パーク』の舞台 ”6500万年前” というコンセプトとしてお届けし、映画への強いノスタルジーを呼び起こすコレクションとなっている。

コレクション第2弾となる今作は、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』からインスピレーションを得た、フットウェア9種類、アパレル7種類を展開。

最新作ならではの、生物工学のテーマと新旧の恐竜たちにオマージュを捧げた、ファン垂涎のアイテムは必見だ。

各フットウェアは、『ジュラシック・パーク』において ”恐竜復活” のカギとなっている琥珀をイメージした光るロゴと、機密情報ラベルがあしらわれた、琥珀色の箱に収められている。

豊富なラインナップの中から、一部をピックアップしてご紹介しよう。

「CLASSIC LEATHER RIPPLE」は作品の中でもファンの多い、ヴェロキラプトルの ”ブルー” とその子供である ”ベータ” をイメージした、究極のノスタルジックなオリジナルモデル。

”ブルー” の象徴的なストライプは靴の側面に命を吹き込み、四角く象られたウィンドウボックスとヒールロゴには、”ブルー” と ”ベータ” 両方の爪痕の要素が施されている。

ユニセックスのモデルで、キッズサイズの展開もあるため、親子でリンクコーデをお楽しみいただける。

「CLUB C REVENGE」は、リーボックを代表するモデルのひとつ「CLUB C」をベースに採用。作品内に登場する、絶滅した動物を再現して、その行動を研究するバイオエンジニアリング会社、”バイオシン社” から着想を得たアイテムだ。

研究所を連想させるクリーンなメタリックカラーをあしらい、角度によって輝きを放ち、爬虫類皮革を摸倣した素材をアッパーオーバーレイに採用し、作中の ”バイオシン社” が作り出す遺伝子組み換え動物を表現。

シュータンには、”バイオシン社” のバッジが付き、試験管をイメージしたレースチャームも施されている。

「Answer DMX」は、肉食恐竜ギガノトサウルスをモチーフにしたカラーと、爬虫類をモチーフにした素材を採用しており、リアリティのあるデザインに仕上がっている。

ソール部分は、恐竜の大きな足を連想させるシルエットで、サイドからヒールにかけて、ギガノトサウルスの背中をイメージしたスパイクが。恐竜好きやリアルを追求したい方にお勧めの一足だ。

他にも、作中の恐竜や小道具を忠実に再現、反映したデザインのスニーカーがご用意されている。

また、フットウェアと一緒に、パフォーマンスウェアやライフスタイルウェアも展開♪

アパレルは、ヴェロキラプトルの鱗から着想を得た ”ブルー” のプリントや、『ジュラシック・ワールド』に登場する恐竜たちのスキンプリントと地形図を組み合わせた「ダイナソーカモ」プリントのアイテムも!

恐竜ワールドをたっぷりと、ファッションでも味わってみよう!

本商品はUniversal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき、リーボックが企画・制作した商品です。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.