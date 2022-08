『トムとジェリー』のランチボックス、箸箱セットで賑やかなランチタイムを♪

『トムとジェリー』のランチボックスと箸箱セットが、ヴィレッジヴァンガードPOP UP SHOP限定で登場! ランチタイムが楽しみになるキュートなアイテムを紹介♪

『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開された、今尚愛される作品だ。

今回紹介するアイテムは、『トムとジェリー POP UP SHOP ~I Love to eat~』 限定のランチボックスと箸箱セット。

トムとジェリーと一緒に、とても強いブルドッグのスパイクと、体に似合わず食いしん坊のねずみのタフィーもデザインされたポップで可愛いデザイン!

ランチボックスは深さもあって、嬉しい二段構造。おかずもたくさん入るので、食いしん坊さんも安心◎

お気に入りのランチボックスを使えば、きっとお昼ごはんの時間が楽しみになるはず♪

お友達へのプレゼントにもぴったりのアイテムだ。

POP UP SHOPは、イオンモール苫小牧、上野マルイ、イオンモール幕張新都心、イオンモール直方、イオンモール久御山などで開催。会場でしか手に入らないノベルティも用意されているため、ぜひ足を運んでほしい。

>>>ランチボックス&箸箱セットのイメージを見る(写真5点)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s22)