エモすぎる！ディズニーストア30周年記念イベントに行ってきた！

8月21日(日)に、ディズニーストアが30周年を迎えます!

これを記念して行われる特別なイベント「Disney store 30th Anniversary Pop-up Museum」は、2022年8月21日(日)~2022年9月19日(月)の東京を皮切りに、過去ディズニーストアがあったエリア(金沢、長崎、鹿児島など)を含む、全国計9都市にて開催されます。

今回、そんな「Disney store 30th Anniversary Pop-up Museum」@ディズニーフラッグシップ東京に、一足早く行ってきました! オープン当初からの歴代商品やヒットアイテムの展示、ここでしか手に入らない限定グッズの販売など、見どころ満載♪ その様子をレポートしていきます。

>>>ここでしか手に入らない限定グッズ、懐かしいレアアイテムの展示などをすべて見る(写真37点)

イベントスペースの入口では、30周年記念イベントのキービジュアルをモチーフにしたフォトスポットがお迎えしてくれました♪

じつは、こちらの記念アート、ディズニーストア15周年の際のアートとそっくりに描かれているんです! ファンの心をくすぐる粋な演出ですね♪

展示スペースには、1992年の第1号店グランドオープンを記念して販売された、カチンコを持ったキャストコスチュームのミッキーマウスをデザインしたプレート&マグカップが! とってもレアなアイテムにテンションが上がってしまいます!

こちらのカチンコを持ったミッキーマウスをベースにした、30周年限定のプレミアムなアイテムが販売されているので、要チェックですよ!

ほかにも、5周年、10周年……といった節目ごとの周年記念アイテムなど、ディズニーストアのこれまでの歩みを感じられる展示は必見です。

また、これまでディズニーストアが生み出してきたオリジナルぬいぐるみシリーズも、ぎゅぎゅっと可愛く展示されていました!

「TSUM TSUM(ツムツム)」「UniBEARsity(ユニベアシティ)」「リトルスターズ」「ミニビーンバッグぬいぐるみ」といった、ディズニーストアを代表するアイテムの数々に30年の歴史を感じますね。

次ページでは、イベント限定アイテムや、30周年記念アイテムをご紹介!

(C) Disney (C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

【イベント限定アイテム】

本イベントの記念アートを使用したアクリルキーホルダー、マグカップ、トートバッグなど、ここでしか手に入らないグッズが多数展開されています。

コレクションするのも良し! 家族や友達へのプレゼントにも良し! 特別なアイテムなので、お見逃しなく♪

【30周年記念アイテム】

先ほどご紹介したカチンコを持ったミッキーマウス・ミニーマウスのアイテムをはじめ、たくさんの魅力的な記念アイテムの中から、特に私が気になった3つをご紹介します!

●ウッディ、バズ・ライトイヤー、レニー フィギュア マグネットタイプ

ディズニーストア各店舗には、それぞれコンセプトが存在しています。そのため、店舗のコンセプトが反映される、独自の店内装飾は必見!

今回、そんな店内装飾をモチーフにしたグッズが、30周年記念アイテムとして販売されています。こちらは、渋谷公園通り店の店内装飾がモチーフになっているんですよ。ぜひ実際に店舗を訪れて、実物を探してみてください♪

●アリエル、フランダー、セバスチャン アクセサリーケース

こちらのアイテムは、心斎橋店の店内装飾をモチーフにしています。心斎橋店のメインキーワードは「私たちの宝もの」。1Fは「みんなの宝もの」、2Fは「私の思い出」がコンセプトなんだとか。

先頭車両は小物入れになっています。大切なアクセサリーの指定席にしてみては? 思い出をおうちに飾ってみてください♪

●ピーター・パン アクセサリーケース ライトアップ/ピーター・パン コースター

こちらアイテムは、渋谷公園通り店の店内装飾をモチーフにしています。渋谷公園通り店のコンセプトは「ファンタジーキングダム」。『ピーター・パン』ウェンディの部屋のデザインがオシャレですね♪

「Disney store 30th Anniversary Pop-up Museum」で、30周年をお祝いしましょう♪

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.