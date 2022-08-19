



「FIFA World Cup 2022 試乗キャンペーン」を開催

ヒョンデ・モビリティ・ジャパンは2022年8月18日、来る8月25日より「FIFA ワールドカップ 2022 試乗キャンペーン」を開催すると発表した。

ZEVへの試乗を対象に、ワールドカップ2022現地観戦ツアーが当たるキャンペーンを実施

同キャンペーンは、ヒョンデ モーターカンパニーが2022年ワールドカップ開催に合わせて開始した「Goal of the Century（世紀のゴール）」プロジェクトの一環。同社の新型EV「IONIQ 5（アイオニック5）」とFCEV「NEXO（ネッソ）」に試乗すると、「FIFA ワールドカップ 2022」現地観戦ツアーが当たるキャンペーンに応募が可能となる。今年度はZEV（※）への試乗を対象に、日本を含む世界41ヵ国で実施される。

※ZEV（Zero Emission Vehicle）：走行時に⼆酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCEV）の総称

「FIFA World Cup 2022試乗キャンペーン」 概要

概要

■キャンペーン期間：2022年8月25日（木）～2022年9月30日（金）

■試乗会場：

・Hyundai Customer Experience Center 横浜（神奈川県横浜市港北区北新横浜2丁目2-1）

・Hyundai Mobility Lounge 丸の内（東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング内）

・IONIQ 5＆NEXO Hyundai 全国試乗会

1.広島試乗会／8月25日（木）～8月28日（日）会場：グランドプリンスホテル広島（広島県広島市南区元宇品町23番1号）

2.熊本試乗会／9月1日（木）～9月4日（日）会場：メルパルク熊本（熊本県熊本市中央区水道町14番1号）

■イベントページ：

参加方法

1.Hyundai Mobility Japanへの会員登録

会員登録ページ：

※会員登録は無料。

2.IONIQ 5、またはNEXOへの試乗

試乗予約ページ：

※試乗予約時に、会員予約が必要。

※試乗会場での試乗のみ応募可。

※運転免許を保有、18歳以上が条件。

3.Team Century Supportersに登録

登録ページ：

※登録時に必要な情報はメールアドレス、居住地、プライバシーポリシーへの同意のみ。

※登録ページは英語表記のページのみ（日本語非対応）。

※応募時に希望の特典は選択不可。

「Goal of the Century」プロジェクトとは？

同プロジェクトは、サッカーチーム選手がゴールのためにワンチームで努力するように、全ての人が持続可能な世界という目標に向かって一緒に進むことを目的として実施。サッカーや音楽、アート、写真、ファッション分野の影響力のあるアンバサダーで構成された"Team Century"と共に、持続可能な世界を実現するための取り組みを行う。