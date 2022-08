影木栄貴・蔵王大志原作によるタイの実写ドラマ「LOVE STAGE!!」の日本語字幕付き予告が公開された。

「LOVE STAGE!!」はKADOKAWAのレーベル・あすかコミックスCL-DXより刊行されている同名のBL作品が原作。超有名芸能人一家に凡人として生まれたマンガ家志望の大学生・アンダが、とあるCMの撮影に参加することになり、そこでリョウという人気若手俳優に再会することから物語が展開されていく。予告にはリョウが女だと勘違いし想い続けていたアンダの正体を知るシーンや、2人が仲を深めていく様子が収められた。

ドラマ「LOVE STAGE!!」はCS衛星劇場にて9月12日に放送スタート。リョウ役をカオナ・キッティパット・ケーオチャルーン、アンダ役をターボ・チャノックチョン・ブーンマナウォンが演じている。

タイ版実写ドラマ「LOVE STAGE!!」

放送情報

CS衛星劇場:2022年9月12日(月)24:15~

スタッフ

監督:フィティパン・ラクササット

脚本:タイトル・ニラティサイ・ラッタフィサック

キャスト

リョウ:カオナ・キッティパット・ケーオチャルーン

アンダ:ターボ・チャノックチョン・ブーンマナウォン

ティー:フィルム・ジラウ・アングワーニット

ジェット:タワン・ナウィンウィット・キッティチャナウィット

ケヴィン:モート・プラモート・スワングソーン

エイム:ニッキー・ニコール・セリオー

ララ:キャン・ナーイカー・シーニアン

バンク:ノン・ラチャノン・カンピアン

ブック:ブリンク・ファドル・ペイトンポン

オート:ジャー・パニックポー・ナンタチャイポン

ビッグ:ビッグボス・ナッタキット・セングフォーンキチュチャイ

ニック:シーター・チョンフェパット・ファジー

アコ:アキ・ヤマグチ

エー:パッチャノック・イヤムサッアード

(c)Based on the comic “LOVE STAGE!!” by Eiki Eiki and Taishi Zaou Hollywood Thailand, KADOKAWA AMARIN, KADOKAWA CORPORATION