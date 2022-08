SCANDALトロント公演に参加したリスナーが「音楽は国境を越える」瞬間を目撃

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月15日(月)の配信では、アメリカツアーに参加したリスナーの方からの熱い感想メールに、SCANDALのメンバーが応えていきました。HARUNA:ということで、本日もメールをどんどん読んでいきます!RINA:たくさん届いてるんだよね。HARUNA:うんうん、ではさっそく。<リスナーからのメール・RN.クロワッサン オン ザマンドさん>SCANDALのみなさん、こんばんは。いつも楽しく聴いています。私は「SCANDAL WORLD TOUR 2022“MIRROR”」初日のトロント公演にオーストラリアから参加しました。ちょうど留学して3か月が経ち、英語を学ぶ以前にコミュニケーション能力や社交性が欠如しているんじゃないか、と人との比較に悩んでいました。ライブのMCではるちゃんが「コロナで『Kiss from the darkness』のツアーが中止になってしまったけど、いつもみんなのことを思ってる。今回、開催できてよかった!」という言葉に、海外のファンの方々が日本語で「ありがとう!」と伝える場面が何度もあり、SCANDALとファンの関係性に胸が熱くなりました!「音楽は国境を越える」ことを体感できたし、何よりも伝えたいという思いがあれば、ちゃんと相手に伝わることを実感できたので、未来の自分へのお土産ができました。いつも素敵な景色を見せてくれてありがとう! 引き続き、ツアーや夏フェスを楽しんでくださいね! コーヒーは美味しいし、カフェもいっぱいあるのでメルボルンにも来てください!RINA:実はVIPでもちょっと話す機会があってね。本当に頑張っているなあって思ったよ! その姿を見て、自分たちも(逆に)勇気をもらえるなあって。HARUNA:もともと日本にいてさ、留学でオーストラリアにいくってね。RINA:すごいよね。自分で決めて行動しているわけだから、かなり大きな一歩だと思うよ。いろんな壁があるやろうけど、自ら行動できる力があるんやってことに自信を持ってほしい。HARUNA:いろいろと乗り越える途中に、自分たちの音楽が、癒しになってくれてるってことが本当に嬉しいよね!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056