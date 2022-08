ENHYPENが10月26日に日本1stアルバム「定め」をリリースする。

日本1stアルバムには「Future Perfect(Pass the MIC)」「Blessed-Cursed」の日本語版、日本オリジナルの新曲、すでにリリース済みの代表曲の日本語バージョンや日本オリジナル曲「Forget Me Not」「Always」など全10曲が収録される。

本作のリリースを記念してENHYPENが来日し、10月27日に本作のショーケースイベントを開催することも決定。このイベントにはENHYPEN Weverse Shop JAPANとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで対象期間中にアルバムを予約購入した人の中から抽選で当たった人が招待される。このショーケースが2020年11月の韓国デビュー以降、日本で開催される初のオフラインイベントとなる。

「定め」の初回限定盤Aにはミュージックビデオとジャケット写真のメイキングを収録したDVD、60ページからなるフォトブック、リリックポスター、ステッカー、フォトカードが付属。初回限定盤BにはMVとそのメイキングを収録したDVD、初回限定盤Aとは異なるコンセプトで撮影された60ページからなるフォトブック、リリックポスター、ステッカー、フォトカードが同梱される。過去の日本リリース作品と同じく、メンバーソロジャケット盤やENHYPEN Weverse Shop JAPAN盤、UNIVERSAL MUSIC STORE盤も発売される。さらにすべての形態の初回プレス分には、封入特典としてイベント参加権などが当たるシリアルナンバーが封入される。

ENHYPEN「定め」プロモーションスケジュール

2022年8月30日(火)Concept Moodboard

2022年8月31日(水)Cover Photo #1

2022年9月1日(木)Cover Photo #2

2022年10月3日(月)Concept Photo #1

2022年10月4日(火)Concept Photo #1

2022年10月5日(水)Concept Photo #1

2022年10月6日(木)Concept Clip #1

2022年10月10日(月・祝)Concept Photo #2

2022年10月11日(火)Concept Photo #2

2022年10月12日(水)Concept Photo #2

2022年10月13日(木)Concept Clip #2

2022年10月19日(水)Official MV Teaser #1

2022年10月21日(金)Official MV Teaser #2

2022年10月26日(水)Official MV & Album Release

ENHYPEN「定め」収録曲

01. Future Perfect(Pass the MIC)[Japanese Ver.]

02. Blessed-Cursed[Japanese Ver.]

03. タイトル未発表曲(日本オリジナル新曲)

04. Tamed-Dashed[Japanese Ver.]

05. Drunk-Dazed[Japanese Ver.]

06. Given-Taken[Japanese Ver.]

07. Always

08. Let Me In(20 CUBE)[Japanese Ver.]

09. Forget Me Not

10. Polaroid Love