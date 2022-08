8月23日に発売される「ViVi」10月号の詳細が発表された。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬、吉野北人、RIKUが特別版の表紙を飾る「ViVi」10月号。誌面には、“国宝級イケメン”としてFANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征とHiHi Jetsの作間龍斗が掲載されるほか、前号に引き続きStray Kidsが登場する。

「ViVi」が発表した2022年上半期「国宝級イケメンランキング」で、日本のみならず海外からも多くの票を集めた八木の魅力を掘り下げる企画では、仕事に対する心構えからプライベートな話まで、多岐にわたる話題が展開された。そして次なる“国宝級イケメン”を探す人気連載「月刊 国宝級イケメン」には作間龍斗(HiHi Jets)が登場。撮影現場にフラっと現れ、衣装を悩むスタッフの打ち合わせに混ざり「たしかに、 これもカッコ良いから迷いますねー」といつの間にかその場に馴染んでいた作間は、そのフラットさから「男友達と話しているような感覚」と連載を担当する男性編集者から評されていた。インタビューでは、自身が所属するHiHi Jetsへの熱い思いや作間が考える「アイドル論」などがたっぷりと語られた。

そして前号に引き続き「ViVi」に登場するStray Kidsの特集ページでは、メンバー8人それぞれのキュートなキャラクターにフォーカス。「1日オフがあったら何をする?」「好きな日本語」「座右の銘」など、メンバーの素顔が垣間見える質問が繰り広げられた。また最終ページには彼らが日本語でつづったSTAY(Stray Kidsのファン呼称)への直筆メッセージが掲載される。