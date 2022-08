神谷浩史がナレーションを務めるアニメタイムズの新CM「アニメタイムズ 1周年 Anytime アニメと過ごそう篇」が、テレビとWebにて本日8月19日より順次公開される。

Amazon Prime Video内のアニメ専門チャンネルとして昨年誕生したアニメタイムズ。1周年を記念した今回のCMには、「パリピ孔明」「おそ松さん」など話題の作品から、「それいけ!アンパンマン」や「美味しんぼ」「AKIRA」まで、アニメタイムズで配信中の世代を超えた17作品がピックアップされた。各作品からは、神谷のナレーションに合わせて、視聴者の日常とリンクするようなワンシーンがテンポよく登場している。

またアニメタイムズ会員限定のプレゼントキャンペーンも実施。アニメ時間を快適にする家電など、総額30万円以上の景品が合計15名に抽選で当たる。応募は本日8月19日から9月30日まで受付中。詳細はキャンペーンサイトで確認を。

CM登場作品

「深夜!天才バカボン」「SKET DANCE」「美味しんぼ TV SP【デジタルリマスター版】」「ゾンビランドサガ」「少女革命ウテナ」「KING OF PRISM by PrettyRhythm」「ルパン三世 バイバイ・リバティー・危機一発!」「パリピ孔明」「機動戦士ガンダム THE ORIGIN VI 誕生 赤い彗星」「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP」「キングダム 第4シリーズ」「AKIRA」「劇場版「進撃の巨人」Season 1 後編~自由の翼~」「映画「それいけ!アンパンマン 夢猫のニャニイ」」「頭文字D 3rd Stage」「おそ松さん」「しろくまカフェ」

(c)雁屋哲・花咲アキラ・小学館/シンエイ動画 (c)T-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会 (c)四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会 (c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV (c)やなせたかし/アンパンマン製作委員会 2004 (c)ヒガアロハ/しろくまカフェ製作委員会 2012