お笑いコンビの霜降り明星と俳優の山田裕貴が登壇する『ONE PIECE FILM RED』公開記念舞台挨拶～クラゲ海賊団の宴～が18日実施された。
舞台挨拶終盤には声優の田中真弓がサプライズで登場。会場を驚かせた。
（オススメ動画）
🎬霜降りせいや、粗品の”ルフィ”モノマネにキレる！？山田裕貴は興奮のしすぎで”暑く”なる 『ONE PIECE FILM RED』公開記念舞台挨拶～クラゲ海賊団の宴～
https://youtu.be/EuJdi6Tl4K8
🎬山田裕貴&霜降り明星、”ルフィ”田中真弓の言葉に大歓喜！粗品の名前が忘れられてしまうハプニングも 『ONE PIECE FILM RED』公開記念舞台挨拶～クラゲ海賊団の宴～
https://youtu.be/95iFRhhPjgU
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