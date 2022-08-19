俳優の山田裕貴とお笑いコンビの霜降り明星が登壇する『ONE PIECE FILM RED』公開記念舞台挨拶～クラゲ海賊団の宴～が18日実施された。
舞台挨拶終盤には声優の田中真弓がサプライズで登場。会場を驚かせた。
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