ハロー！プロジェクトのダンス選抜メンバーで結成された「ハロー！プロジェクト ダンスチーム」とメンズビューティーブランド「LIPPS」がコラボしたMV「Sunset Summer Fever」のメイキング・インタビュー映像が公開された。
【参加メンバー】
秋山眞緒（つばきファクトリー）
石田亜佑美（モーニング娘。'22）
加賀楓（モーニング娘。'22）
佐々木莉佳子（アンジュルム）
段原瑠々（Juice＝Juice）
平井美葉（BEYOOOOONDS）
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