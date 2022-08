WOWOWオンデマンドでライブ配信される、8月19日に千葉・幕張メッセ国際展示場で行われるオールナイトイベント「SONICMANIA」の配信タイムテーブルが決定。合わせて同チャンネルでライブ配信される、8月20、21日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」の新たな配信ラインナップが発表された。

WOWOWオンデマンドでは、3つのチャンネルで「SONICMANIA」の模様を生配信する。チャンネル1でKasabian、Creepy Nutsらが出演するマウンテンステージ、チャンネル2でCornelius、電気グルーヴらが出演するソニックステージ、チャンネル3でどんぐりず、Awichらが出演するパシフィックステージの模様が配信される。

またWOWOWオンデマンドは「SUMMER SONIC 2022」より、ポスト・マローンやONE OK ROCKなどのパフォーマンスをライブ配信することを発表。現在、「SONICMANIA」「SUMMER SONIC 2022」に出演する計69組のライブの生配信が決定している。

なお、WOWOWオンデマンドは無料トライアルキャンペーンを実施中。8月中にこのキャンペーンに申込み、同月中に解約すると無料でWOWOWオンデマンドを楽しむことができる。

SONICMANIA 配信アーティスト

Kasabian / Primal Scream present Screamadelica Live / Awich / Boys Noize / Cornelius / Creepy Nuts / 電気グルーヴ / どんぐりず / Hardfloor / Madeon / Nujabes Eternal Soul / Sparks / THE SPELLBOUND / TESTSET

SUMMER SONIC 2022 配信アーティスト

2022年8月20日(土)

The 1975 / All Time Low / Awesome City Club / BAND-MAID / ビーバドゥービー / Billkin & PP Krit / BLUE ENCOUNT / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / CHAI / CVLTE(オープニングアクト) / Doul / Fishbone / HYDE / ケイシー・マスグレイヴス / The Linda Lindas / Maneskin / Novelbright / RAISE A SUILEN / リーガルリリー / RINA SAWAYAMA / 渋谷すばる / Squid / セイント・ヴィンセント / Who-ya Extended / WONFU

2022年8月21日(日)

ポスト・マローン / 3OH!3 / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BE:FIRST / カーリー・レイ・ジェプセン / ちゃんみな / CL / Easy Life / ENDRECHERI / グリフ / 羊文学 / KANDYTOWN / きゃりーぱみゅぱみゅ / Kula Shaker / Liella! / ミーガン・ジー・スタリオン / milet / Mississippi Khaki Hair / Novel Core / OCTPATH / 岡崎体育 / ONE OK ROCK / OZI / Primal Scream present Screamadelica Live / セイレム・イリース / 新東京 / The Struts / Tani Yuuki / TOMORROW X TOGETHER / ヤングブラッド / ジコ



※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。

※OZIの「O」はストローク記号付きが正式表記。

※記事初出時、「SONICMANIA」配信タイムテーブルの画像内に誤りがあったため、画像を差し替えました。