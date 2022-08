これが泣ける！ 胸アツな野球映画５選。白球にかける情熱、仲間との友情に…

野球 最新情報

。白球を追う選手たちの華麗な身のこなし、勝利にかける思いとチームメイトとの友情…。グラウンドには沢山のドラマが詰まっている。今回は、野球をテーマにした珠玉の映画を厳選してご紹介。セレクトした作品はすべて実話が基になっている。モデルとなった出来事や人物の知られざる秘話に触れることで、もっと野球が好きになるはずだ。

70年前に実在した「全米女子プロ野球リーグ」を描いた笑いあり涙ありのハートフルドラマ

写真:getty images

『プリティ・リーグ』(1992)

原題:A League of Their Own

監督:ペニー・マーシャル

脚本:ババルー・マンデル、ローウェル・ガンツ

キャスト:トム・ハンクス、ジーナ・デイヴィス、マドンナ

映画「プリティ・リーグ」

【作品内容】

時は第二次世界大戦中のアメリカ。大リーグ選手の多くが戦地に赴き、メジャーリーグは存続の危機に陥っていた。ある日、オレゴン州の女性ソフトボールチームの花形キャッチャーのドティ・ヒンソン(ジーナ・デイヴィス)のもとに、一人のスカウトマンが現れる。「女性だけのプロ野球リーグの創設と興行のために力を貸してほしい」。思わぬ依頼を受けたドティは戸惑うも、妹のキットに説得され、女子野球チーム「ロックフォード・ピーチーズ」に姉妹で入団することになるのだが…。

【解説】

「ロックフォード・ピーチーズ」の監督・ジミー・ドゥーガンに扮したのは、のちにオスカーを2度獲得する名優、トム・ハンクス。チーム随一の強打者・メイを、永遠のセックスシンボル・マドンナが演じている。監督を務めたのは、『レナードの朝』(1990)、『ビッグ』(1988)など、数々の名作を残した女性監督・ペニー・マーシャル。

女性差別が現在よりも激しい時代。時に厳しいヤジを受けながら、プロとして本気で野球に向き合うヒロインたちの姿に、胸がアツくなる。酒浸りの生活を送っていた監督のジミーが、女性チームを率いることで人間的に成長していく姿も描かれており、味わい深いスポーツドラマとなっている。

【「プリティ・リーグ」のモデルとなったのは?

激しい差別や偏見に負けず、自身のプレーを貫く姿に胸がふるえる名作

ジャッキー・ロビンソン 写真:getty images

『42〜世界を変えた男〜』(2013)

原題:42

監督:ブライアン・ヘルゲランド

脚本:ブライアン・ヘルゲランド

キャスト:チャドウィック・ボーズマン、ハリソン・フォード、レイチェル・ロビンソン

映画「42〜世界を変えた男〜」

【作品内容】

時は1947年。ブルックリン・ドジャース(ロサンゼルス・ドジャースの前身)のゼネラルマネージャーを務めるリッキー(ハリソン・フォード)は、黒人のみの野球リーグ「ニグロリーグ」のスター選手、ジャッキー・ロビンソン(チャドウィック・ボーズマン)の才能に惚れこみ、彼をチームに迎え入れる。しかし、当時は黒人差別が根強く、ロビンソンはチームメイトや自球団のファンからも差別を受け、心をすり減らしていく。しかし、差別にもめげず、全身全霊で野球に打ち込みつづけるうちに、偏見にまみれていた周囲の目は次第に変化の兆しを見せはじめる。

【解説】

主役のジャッキー・ロビンソンを演じたチャドウィック・ボーズマンは、本作をきっかけに知名度を上げ、2018年にはマーベル映画『ブラック・パンサー』で主演を務めるなど、ハリウッドで不動の地位を築いた。監督のブライアン・ヘルゲランドは、『L.A.コンフィデンシャル』や『ミスティック・リバー』のシナリオを担当した、名脚本家。本作では熟練の演出でドラマを静かに盛り上げる。

当時のアメリカで公然と行われていたリアルな差別描写に胸が搔きむしられる。しかし、見進めるにつれ、言葉ではなくプレーで周囲の目を変えていくジャッキーの姿に、思わず胸がアツくなるだろう。時にジャッキーと激しく衝突しながらも、その才能を信じる初老のゼネラルマネージャーを演じたハリソン・フォードの芝居も見応え抜群だ。

【「42〜世界を変えた男〜」のモデルとなったのは?

データ戦術を駆使して予算をかけずに弱小チームを強豪に!

ビリー・ビーン 写真:getty images

『マネーボール』(2011)

原題:Money ball

監督:ベネット・ミラー

脚本:スティーヴン・ザイリアン、アーロン・ソーキン

キャスト:ブラッド・ピット、ジョナ・ヒル、フィリップ・シーモア・ホフマン

映画「マネーボール」

【作品内容】

かつて超高校級選手としてニューヨーク・メッツ入団した、ビリー・ビーン(ブラッド・ピット)はプロとしては芽が出ず、さまざまな球団を転々としたのち現役を引退。裏方に転身した。2001年。アスレチックスのGMの座に就いたビーンは、次のシーズンに向けて戦力を整えるべく補強資金を求めるも、資金に余裕のないオーナーからは断られてしまう。そんな中、イエール大学卒のピーター・ブランドと出会ったことをきっかけに、理論でチームを強くすることを思いつく。

【解説】

原作は、マイケル・ルイスによるノンフィクション『マネーボール 奇跡のチームをつくった男』。主演のブラッド・ピットは製作総指揮も務めている。興行的な成功に加え、批評家からも高い評価を獲得し、2010年代以降のブラッド・ピット主演作の中でも、ベストに推す映画ファンも少なくない。

データと理論を味方につけ、貧乏弱小球団があれよあれよという間に快進撃を繰り広げる模様は爽快感抜群。野球の「別の見方」を養えるという点でも、お勧めしたい一作だ。

【「マネーボール」のモデルとなったのは?

35歳で初めてメジャーの地を踏んだ剛速球左腕の感動秘話

ジム・モリス 写真:getty images

『オールド・ルーキー』(2002)

原題:The Rookie

監督:ジョン・リー・ハンコック

脚本:マイク・リッチ

キャスト:デニス・クエイド、レイチェル・グリフィス、ブライアン・コックス

映画「オールド・ルーキー」

【作品内容】

小さい頃から野球漬けの日々を送っていたジム・モリス(デニス・クエイド)は、順調にキャリアを築き、マイナーリーグのチームに入団したはいいものの、肩を壊して若くして引退した。35歳になったジム(デニス・クエイド)は、妻と3人の子供に恵まれ、高校教師として忙しい日々を送っている。しかし、心の中ではずっとメジャーリーガーになる夢を諦めきれないでいた。そんなある日、ジムは教え子のジョエル(アンジェロ・スピッツィリ)に、夜に1人でピッチング練習をしている姿を目撃される。ジョエルに懇願され、ジムは彼が構えるミットに全力の球を投げ込む。すると、その球は並外れた球威を誇っていた…。

【解説】

クリント・イーストウッド監督『パーフェクト・ワールド』(1993)のシナリオを担当した、ジョン・リー・ハンコックがメガホンをとり、演技派俳優・デニス・クエイドが主役のジム・モリスを演じている。

若くして野球生命を絶たれた高校教師の男が、長きにわたるブランクをものともせず、35歳にしてメジャーリーガーとなる。そんな嘘のような実話を映画化。夢に挑戦するにはリスクがともなう。周囲から反対されながらも、我が子に雄姿を見せるため、安定した生活を全て投げ捨てて、野球に身を捧げる姿に目頭が熱くなる。挑戦する心を奮い立たせてくれる、スポーツ映画の名作の1つだ。

【「オールド・ルーキー」のモデルとなったのは?

野球を通じて誇りを取り戻す若き日系移民たちの儚くも熱い青春

朝日が結成された1914年のアメリカの球場の様子【GettyImages】

『バンクーバーの朝日』(2013)

監督:石井裕也

脚本:奥寺佐渡子

キャスト:妻夫木聡、亀梨和也、勝地涼、上地雄輔、池松壮亮

映画「バンクーバーの朝日」

【作品内容】

1900年代に入って間もない頃、多くの若者は不景気な日本を飛び出し、成功を求めてカナダへと渡った。しかし現実は厳しく、差別や搾取に苛まれる日々が彼らを待ち受けていた。そんな中、バンクーバーの日本人街に野球チーム「バンクーバー朝日」が結成される。キャプテンに就いたレジー笠原(妻夫木聡)は、体格で上回る白人チームに勝つため、バントや盗塁を駆使したプレースタイルを考案。機敏さを活かした頭脳的な野球は「サムライ野球」と称され、日系移民に勇気を与えると同時に、彼らに偏見の目を向けていた白人たちからも認められるようになる。順風満帆に思われた「バンクーバー朝日」だったが、戦争の影が忍び寄り、事態は思いも寄らぬ方向へと進んでいく…。

【解説】

戦前のカナダ・バンクーバーに実在した日系人野球チーム「バンクーバー朝日」を描いた、フジテレビジョン開局55周年記念作品。監督は『舟を編む』(2013)で日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した石井裕也。当時のバンクーバーの雰囲気を再現するため、北関東に巨大なロケセットを組んで撮影が敢行された。

亀梨和也、勝地涼、上地雄輔、池松壮亮といった、野球経験のある俳優がメインキャストを務めていることもあり、プレーシーンには説得力があり、観ていて思わず力が入るほど。野球を通じて絆を深めていくチームメイトたち、「バンクーバー朝日」の活躍に励まされる日系移民たちの姿に、胸が熱くなること間違いないだろう。

【「バンクーバーの朝日」のモデルとなったのは?

