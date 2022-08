ディズニーストアから2023年版手帳が発売開始！ラインナップを紹介！

来年はどんな手帳を使う? ディズニーストア2023年版手帳が、8月16日(火)より発売開始! 毎年好評のロルバーンダイアリーや、うさぎ年にちなんだ『ズートピア』デザインも!

ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)にて、使うシーンや好みに合わせて選べるラインナップ豊富な2023年版手帳が登場!

それではさっそくオススメの手帳をご紹介!

>>>2023年版手帳のラインナップを見る!(写真56点)

●【デルフォニックス】プー&フレンズ ロルバーンダイアリー(Lサイズ)

ステーショナリーメーカー『デルフォニックス』と共同企画をした、人気のロルバーンダイアリーから新デザインが3種類登場! 大人でも使えそうなシンプルなデザインが嬉しい!

●ふしぎの国のアリス 手帳/880円(税込)

定番で使いやすいマンスリーのブロックタイプの手帳。各月にワンポイントで入っているイラストは、『ふしぎの国のアリス』が好きな人にはたまらないはず! 携帯に便利なミニサイズとなっている。

●塔の上のラプンツェル 手帳/1980円(税込)

キラっときらめくメタリックカラーの表紙がキュートな、B6サイズの手帳。月間カレンダー・週間カレンダーに劇中の数々のシーンが描かれ、1年にわたって物語を楽しめる1冊になっている。

書き込みスペースが広めのカレンダーページのほか、メモページも収録されているので、たくさん書き込みたい方、ほどよい余白が欲しい方にもオススメ!

●ズートピア 手帳/880円(税込)

2023年の干支 ”うさぎ年” にちなんで、『ズートピア』に登場する警官のウサギ、ジュディ・ホップスの警官バッジを表紙にデザインしたミニサイズの手帳! この手帳を持っていたら、ジュディ・ホップスの気分を味わえそう♪

2023年版手帳は、2022年10月はじまりのものが多いので、早めにチェックしておきたいところ。2023年を一緒に過ごす相棒探しを始めよう!

(C) Disney (C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.