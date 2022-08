天才すぎない！？ディズニー2023年版カレンダーは日記帳にもなる！

ディズニーストア2023年版カレンダーが、8月16日(火)より発売開始! なかには、めくったあとに付せんやシールとして使えるカレンダーまで!? ラインナップをご紹介!

ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)にて、毎年恒例のカレンダーが、今年もバリエーション豊かに登場!

2023年版カレンダーは、定番のアイテムに加えて、リユースできるカレンダーが初登場するので、ぜひ注目してほしい。

【シールカレンダー】

こちらは、壁掛けカレンダーとして使えるだけでなく、シールとしても楽しめるという、なんとも斬新なカレンダーだ。1月は『ズートピア』、4月は『ふしぎの国のアリス』、12月は『ピーター・パン』と、毎月違う作品となっている。カレンダーを使うと、365日分のシールをGETできるなんて嬉しすぎる!

【卓上日めくり付せんカレンダー】

こちらは、日付部分が365日全て違う絵柄の付せんになっており、めくったあとは付属のフリーダイアリーに貼って、日記帳としても再利用できるカレンダーだ。11作品のプリンセスが週替わりで登場する。

この1つのアイテムで、日めくりカレンダーとして、日記帳として、2度楽しむことができるので、得した気分になりそうだ。

さらに、卓上タイプ、壁掛けタイプなどの定番のアイテムも登場。お部屋の中、デスクまわりがパッと華やかな雰囲気になりそうだ。フィギュアカレンダーは置物としても最高に可愛いので、ぜひチェックしてみてほしい!

ディズニーキャラクターたちと一緒に、2023年を楽しもう!

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.