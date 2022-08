Snow Manの主演映画「滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie」が10月2日(日)18:30よりBS松竹東急で放送される。

滝沢秀明が監督を務め、Snow Manの後輩・IMPACTorsも出演する「滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie」は、2019年に上演された舞台「滝沢歌舞伎 ZERO」を映画化した作品。主演のSnow Manはアクションから歌、ダンス、「腹筋太鼓」までのバラエティに富んだ演目を披露している。

BS松竹東急では「滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie」のテレビ初放送を記念して、Snow Manの過去の出演作品を放送する企画「BS松竹東急 秋のスノフェス!!」を実施。この企画では、“新生Snow Man”の「滝沢歌舞伎ZERO」初出演までの歩みに密着したフジテレビ系のドキュメンタリー番組「連続ドキュメンタリーRIDE ON TIME シーズン1 ~Snow Man『滝沢歌舞伎ZERO』飛躍の舞台へ~」の全4回と、2018年に公開され、Snow Manがボルダリングで日本一を目指す大学生たちをコミカルに演じた塚田僚一(A.B.C-Z)主演映画「ラスト・ホールド!」がオンエアされる。

BS松竹東急「滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie」

2022年10月2日(日)18:30~

BS松竹東急 秋のスノフェス!!

BS松竹東急「連続ドキュメンタリーRIDE ON TIME シーズン1 ~Snow Man『滝沢歌舞伎ZERO』飛躍の舞台へ~」

第1回:2022年9月27日(火)23:00~

第2回:2022年9月28日(水)23:00~

第3回:2022年9月29日(木)23:00~

第4回:2022年9月30日(金)23:00~

BS松竹東急「ラスト・ホールド!」

2022年10月1日(土)19:00~