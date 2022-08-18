The BirthdayがEP『CORE 4』をレコードの日にアナログ化、チバユウスケ著書も発売

The Birthdayが、昨年11月3日にCDリリースしたEP『CORE 4』を12インチシングルのアナログ盤として、レコードの日2022の11月3日（木・祝）にリリースする。
CDのEP『CORE 4』は11枚目のオリジナルアルバム『サンバースト』（2021年7月28日発売）の制作過程で生まれた新曲4曲に、「SUNBURST TOUR2021」序盤のライブ音源を加えてリリースした作品。アナログ盤は、その中の新曲4曲を45rpmの12インチシングルとしてアナログレコード化した作品。ジャケットデザインは、CDジャケットの『CORE 4』をCORE 45rpmへ変更した遊び心も。
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チバユウスケは、自身のレコードコレクションとともに音楽のルーツを語る著書『EVE OF DESTRUCTION』を9月に発売する予定。
＜リリース情報＞
The Birthday
アナログ12インチシングル『CORE 4』
＊ジャケットはデザイン上「CORE 45」表記になっていますが、正式タイトルは「CORE 4」です。
=収録曲=
Side-A
1. ある朝
2. ブラックバードカタルシス
Side-B
１.レイトショー
２.ヘッドライト
価格：￥2750（税込）
UMストアURL：https://store.universal-music.co.jp/product/umjk9114/
『EVE OF DESTRUCTION』
著者：チバユウスケ
発売：2022年9月13日前後
デザイン・DTP：猪野麻梨奈
撮影：西槇太一
仕様：160ページ／4C／並製本／B5変型判 ※7インチ・レコードのジャケットと同サイズの180×180mm。
ISBN：9784991221118
発行・発売：株式会社ソウ・スウィート・パブリッシング
価格：本体2500円＋税（2750円）
詳細はこちら https://sowsweetpublishing.co.jp/news/
ご予約はこちら https://sow-sweet.store
The Birthday OFFICIAL WEBSITE https://rockin-blues.com/thebirthday/