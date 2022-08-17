TVアニメ「リコリス・リコイル」の振り返り一挙放送が、8月21日より6週連続でABEMAにて行われる。

8月21日は第1話から第8話、8月28日は第1話から第9話、9月4日は第1話から第10話、9月11日は第1話から第11話、9月18日は第1話から第12話、9月25日は全13話を放送。振り返り一挙放送に併せ、「リコリス・リコイル」のグッズが毎週抽選で当たる企画「ABEMAで追いつけ！ リコリコ大強化の夏～6週連続プレゼントキャンペーン～」も開催される。参加希望者はABEMA公式TwitterとABEMAアニメ公式Twitterをフォローし、一挙放送中にABEMAのTwitter連携機能を使ってコメントを投稿しよう。なお6週すべて投稿すると、その中から抽選で1人に安済知佳と若山詩音の直筆サイン入りビジュアルアクリルボードがプレゼントされる。

TVアニメ「リコリス・リコイル」6週連続一挙放送

放送日時：2022年8月21日（日）17:00～

放送内容：第1～8話



放送日時：2022年8月28日（日）12:30～

放送内容：第1～9話



放送日時：2022年9月4日（日）17:30～

放送内容：第1～10話



放送日時：2022年9月11日（日）17:00～

放送内容：第1～11話



放送日時：2022年9月18日（日）16:30～

放送内容：第1～12話



放送日時：2022年9月25日（日）16:00～

放送内容：第1～13話