SMEレコーズの設立25周年を記念した配信企画の第2弾として、8月24日に足立佳奈、8月31日に私立恵比寿中学のライブ音源が配信リリースされる。

配信されるのは足立がデビュー2周年記念日に開催した「2nd Anniversary Live『HOME』@マイナビBLITZ赤坂」の音源と、エビ中が昨年行った野外コンサートの音源「エビ中 秋声と螻蛄と音楽の輝き 題して『ちゅうおん」2021(Live)」。足立はSMEレコーズが25周年を迎えることについて「私は17歳のデビューからお世話になっていて、今22歳なので丸5年ですね。5年を遥かに超える25年すごいですね。こうしてお祝いできることを嬉しく思います」とコメントしている。

なお企画第1弾として、SOUL'd OUTの「SOUL'd OUT 10th Anniversary Premium Live "Anniv122"」とDEPAPEPEの「DEPAPEPEデビュー5年記念ライブ『Merry 5 round』日比谷野外大音楽堂 2009年5月6日」の2作品が本日8月17日に配信リリースされている。

足立佳奈 コメント

足立佳奈です!

SMEレコーズ25周年おめでとうございます!

今回、マイナビBLITZ赤坂で行った、私の2周年記念LIVE「HOME」の音源が、サブスクで配信されるという事で、またさらに嬉しい気持ちでいっぱいです!

ぜひ、皆さん聞いてください!

足立佳奈「2nd Anniversary Live『HOME』@マイナビBLITZ赤坂」収録曲

01. Opening~little flower

02. 恋する気持ち

03. You Your Yours

04. 私今あなたに恋をしています

05. ナナ色のうた

06. ウタコク

07. ひとりよがり

08. 私へ。

09. あの日に戻れるなら…

10. この夕日は誰かの朝日なんだ

11. ふたり

12. ミライステップ

13. チェンジっ!

私立恵比寿中学「エビ中 秋声と螻蛄と音楽の輝き 題して『ちゅうおん」2021(Live)」収録曲

01. LIFE

02. summer dejavu

03. 誘惑したいや

04. 朝顔

05. 頑張ってる途中

06. 大人はわかってくれない

07. トレンディガール

08. フユコイ

09. イエローライト

10. シャングリラ

11. CITRUS

12. 真夜中のドア~stay with me

13. ダンデライオン~遅咲きのタンポポ

14. 黒毛和牛上塩タン焼680円

15. 深夜高速

16. GLAMOROUS SKY

17. ナンダカンダ

18. 白日

19. 青い青い星の名前

20. 中人DANCE MUSIC

21. なないろ(THE FIRST TAKE ver. )

22. 約束

23. 蛍の光

24. イヤフォン・ライオット

25. COLOR

26. あなたのダンスで騒がしい

27. 自由へ道連れ