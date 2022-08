メロディアスハードロックバンド・THE UNCROWNEDの女性ボーカリスト・SHALががん闘病の末、8月5日に死去したことがオフィシャルサイトで発表された。

メンバーのTakeshi(G)は、SHALとは毎日連絡を取っていたが8月2日の夜を最後に連絡が途絶えたという。「もし私からの連絡が途絶えても家族に連絡を取ること、自宅を訪ねて来ることはしないでほしい」とSHALからかねてより依頼されていたため無事を祈りながら待っていたが、8月11日の午後にSHALの母親から連絡があり、8月5日に亡くなり、8月10日に家族葬が行われたと報告を受けた。

Takeshiは「SHALがボーカリストとして素晴らしい声を持っていたことは勿論ですが、彼女はどんな困難にも立ち向かう強い心と、自分がつらいときであっても他人を思いやることのできる優しい心を持った、本当に素敵な人でした」とSHALの人柄に触れつつ、「私はそんな彼女を心から尊敬していますし、THE UNCROWNEDのメンバーとして彼女と共に活動できたことを誇りに思っています。そしてその気持ちは今後も変わることはありません」とコメントしている。

THE UNCROWNEDは、9月21日に2ndフルアルバム「WITNESS」をリリースする。このアルバムは2020年夏にSHALががんと診断され、治療を続ける中で完成させた作品で、哀愁あふれるメロディとSHALの魂の歌声が詰まった全10曲が収録される。なお今作にはゲストアーティストとしてTakeshiの実弟であるNaoki(B / ex. THE UNCROWNED)、そしてKonta Kudoh(Dr, Per)が参加している。

THE UNCROWNED「WITNESS」収録曲

01. MOON BEAMS

02. WITNESS

03. COLD SIGH

04. PARALLEL LINE

05. SUSTAINABLE

06. Ne-GT

07. SAW

08. JANUS

09. LAST MEMORY ~四月の風~

10. LAST ONE